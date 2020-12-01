Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 17:54 |
Sağlıklı diye yiyoruz ama... Bu besinler o hastalığı tetikliyor
Fonksiyonları açısından vücut sağlığı için oldukça önemli olan tiroid bezleri, uyku düzeninden kalbe kadar pek çok metabolik aktiviteyi etkiliyor. Eksik veya fazla çalışması da hayat kalitesini düşürebiliyor. Bu nedenle beslenme düzenine oldukça dikkat edilmeli.
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Peki tiroid hastalığının belirtileri neler, kimler risk altında? Tiroid hastaları nasıl beslenmeli, bu konuda nelere dikkat etmeli? Konuyla ilgili merak edilenleri uzmanlardan öğrenelim.
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"Tiroid bezi, vücudumuzun metabolizma hızını belirleyen ve dengeleyen bir endokrin organdır. Tiroid hastalıklarının belirtileri hastalığın çeşidine göre değişmekle birlikte tiroidin az çalışması ya da çok çalışmasına göre değişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, tiroid bezlerinin işlevlerini şöyle açıkladı:
- Tiroid bezi, karbonhidrat, protein, yağ ve şeker metabolizmasını etkiler.
- Diğer hormonlarla etkileşerek büyüme ve gelişmeyi sağlar.
- Vücuttaki tüm organ ve hücrelerin düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar.
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Tiroid hastalığının belirtileri nelerdir?
- Tiroidin az çalışmasına hipotiroidi denir. Belirtileri ise; - Nabızda yavaşlama, - Halsizlik ve yorgunluk, - Seste kalınlaşma ve kısılma, - Unutkanlık, - Kilo artışı, - Ciltte kuruma - Soğuğa tahammülsüzlük
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- Kabızlık, - Saç ve kaşlarda dökülme, - Kadınlarda adet düzensizlikleri, - Uykuya meyil, depresyon, - Yüz, el ve ayaklarda şişme ile ödem gibi bulgularla kendini gösterebilir.
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Tiroid fazla çalışıyorsa ki buna da hipertiroidi denir ve Belirtileri ise; - Çarpıntı, - Aşırı terleme, - İştah artışına rağmen zayıflama, - Ellerde titreme, - Sıcağa tahammülsüzlük, - Saçlarda incelme ve dökülme, - İshal, sinirlilik,
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- Çabuk yorulma, - Kan basıncında yükselme, - Dikkat dağınıklığı, - Hızlı konuşma ve hızlı hareket etme, - Kadınlarda adet düzensizlikleri, - Panik bozukluk, - Gözlerde öne doğru itilme gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
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Tuz kullanımı tiroid hastalarını nasıl etkiler? Bununla ilgili nelere dikkat edilmeli?
İyot eksikliği, tiroid büyümesinin (guatr) en önemli nedenidir. Guatr oluşumu hipotiroidi başta olmak üzere diğer tiroid hastalıklarına zemin hazırlar. İyot tiroid tarafından hormon üretiminde kullanılır. Genel olarak alınan gıdalarla yeterli iyot alınamaz. Bu nedenle de takviye edilmesi gerekir. Süt ve tuza iyot eklenmesi en yaygın kullanılan yöntemlerdendir.
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Tanı konulmamış ve tedavi almayan hipotiroidi ve hipertiroidi hastalarında iyot kullanımı bu hastalıkların şiddetini arttırabilir ve önerilmez. Ancak tedavi altında olanlarda iyotsuz tuz kullanma şartı yoktur. Örneğin hipotiroidi tedavisinde kullanılan levotiroksin molekülünde 4 atom iyot zaten vardır. Bu hastalarda iyot kısıtlamasına gerek kalmaz.
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Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, tiroid hastalarının beslenmede nelere dikkat etmeleri konusunda önemli bilgiler paylaştı.
Öğünlerde pişmiş sebze yemeye özen gösterin, kabızlık olursa sindirim bozulacağı için kabızlığı engellemek için beslenmenizde sebze ve meyve gibi lifli ve posalı besinlere yer verilmeli, ayrıca yabanmersini ve keten tohumu da kabızlıkta kullanılabilen takviye olarak kullanılabilir.
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Hareketsiz bir bedenin en önemli desteği düzenli egzersizlerdir. Bu nedenle kilo almak istemiyorsanız mutlaka egzersizlere ve özellikle akşamları yemekten önce yapacağınız yürüyüşlere önem vermelisiniz.
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B12 vitamininizi takip edin. Eksik görülürse mutlaka hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenerek yetersizliğini giderin. Kanda selenyum düzeyinizi ölçtürün, selenyum tiroit yetmezliği olan durumlarda yardımcıdır.
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İyot yetersizliğinin aksine, iyoda aşırı maruziyet de tiroid bezine etki ederek tiroid hormon yapımı ve kana salınımında azalmaya neden olabilir.
Hipotiroidili bireylerde bazal metabolizma hızının (BMH) azalmasına bağlı olarak genellikle ağırlık artışı ve obezite gözlenir.
İyot yetersizliği, dünya çapında hipotiroidizmin başlıca nedenidir ve diyete iyot eklenmesi ile ortadan kaldırılabilir. Dünya genelinde pek çok ülkedeki iyot yetersizliği tuzun iyotlanması ile çözülmektedir.
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Yapılan çalışmalarda, hipotiroidizmi bulunan bireylerde serum selenyum düzeyinin sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Selenyumdan içeren besinler genellikle deniz ürünleri, et, tam tahıllar ve bazı yağlı tohumlar olmakla birlikte; zengin iyot içerikleri nedeniyle deniz ürünleri tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır.
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Çölyak hastalığı, kronik inflamasyon ve bağırsaklarda villus yapısında bozulmayla immün bir hastalıktır. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların tüketimi ile belirti vermeye başlayan çölyak, sıklıkla otoimmün hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Çölyak hastalarında, tiroid hormonun bozukluğu ve hipotiroidi görülme sıklığının daha yüksek olduğu gösterildi.
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Tiroid hormonu için zararlı ve yararlı besinler nelerdir?
- Kerevizin, hipertiroidinin dengelenmesinde bu besinin faydalı olabileceği biliniyor. Antioksidan etkileri bulunan kereviz, antioksidanlar ve flavonoidler açısından zengin aromatik tıbbi bir bitkidir.
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- Sarımsağın geleneksel tıpta yüzyıllardan beri kalp damar hastalıklarında etkin olarak kullanıldığı ve kan basıncını düzenleyici, kan şekeri ve kolesterolü düşürücü, bakteriyel, viral, mantar ve paraziter enfeksiyonlara karşı etkili, immun sistemi güçlendirici, antitümör ve antioksidan özelliği olan bir tıbbi bitki olduğunu belirtmekte fayda var. Hipertiroidinin düzenlenmesinde beslenmenizde yer verilmesi öneriliyor.
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- Dereotu taze veya kurutulmuş yaprakları baharat olarak da kullanılan tıbbi bir bitki olup antioksidan, antidiyabetik ve antikanser özelliklerine sahiptir. Ayrıca ağız kokusu, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında da kullanılabiliyor. Bununla birlikte, tiroid hastalıklarında kullanımı ve etkinliği konusundaki çalışmalar henüz yeterli düzeyde değil.
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- Maydanoz geleneksel tıpta hipertansiyon, diyabet, gastrointestinal sistem, üriner sistem, kardiyak ve çeşitli cilt hastalıklarında kullanıldığı gibi tiroid hormon bozukluğunda düzenleyici potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz.
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- Ülkemizin her bölgesinde yetişen ceviz yaprakları, meyveleri, meyvelerinden elde edilen yağı, yeşil dış kabuğu ve kıkırdak dokusu ishal, sinüzit, mide ağrısı, artrit, astım, egzama ve cilt hastalıkları gibi rahatsızlıklarda ve ayrıca anoreksi, tiroid metabolizması bozuklukları, kanser gibi çeşitli endokrin hastalıklar için de geleneksel tıpta yaygın şekilde kullanılıyor. - İyot eksikliğine bağlı gelişen hipotiroidizmde cevizin, hem koruyucu hem de tedavi amaçlı olarak kullanımını önerebiliriz.
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- B1 vitamini tiroit hormonlarını azalttığı için B1 vitamin içeriği yüksek olan kepek, pirinç, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durmaya çalışın.
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Bu besinlerden uzak durun
- Birçok besinde guatrojen bulunur. Özellikle tiroid problemleri yaşayan kişiler bu besinleri tüketmemeye özen göstermelidirler. Çin lahanası, karnabahar, brokoli, kara lahana, brüksel lahanası, turp, lahana, ıspanak, şalgam, mısır, şeftali, yer fıstığı, armut, çam fıstığı, çilek, tatlı patates, badem, böğürtlen, soya sütü, tofu ve soya fasulyesini guatrojen içeren besinlere örnek olarak gösterebilirz.