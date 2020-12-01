Sağlıklı diye yiyoruz ama... Bu besinler o hastalığı tetikliyor

"Tiroid bezi, vücudumuzun metabolizma hızını belirleyen ve dengeleyen bir endokrin organdır. Tiroid hastalıklarının belirtileri hastalığın çeşidine göre değişmekle birlikte tiroidin az çalışması ya da çok çalışmasına göre değişim gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, tiroid bezlerinin işlevlerini şöyle açıkladı:



- Tiroid bezi, karbonhidrat, protein, yağ ve şeker metabolizmasını etkiler.



- Diğer hormonlarla etkileşerek büyüme ve gelişmeyi sağlar.



- Vücuttaki tüm organ ve hücrelerin düzenli ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar.