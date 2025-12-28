Sağlıklı diye tüketiyoruz ama... Bu gıdalar meme kanseri riskini artıyor olabilir

Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sina Ferahman, yanlış beslenme alışkanlıklarının bu tabloyu ağırlaştırdığını belirterek, “Sağlıklı sandığımız bazı gıdalar bile fazla tüketildiğinde hormon dengesini bozup meme kanseri riskini artırabiliyor” dedi. Dünyada her 14 saniyede bir kadına meme kanseri tanısı konuyor. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 85’i hormon bağımlıdır. Bazı besinler vücuttaki östrojen benzeri etkiyle bu hormonları taklit eder. Bu da kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırabilir. Sağlıklı besinler bile aşırı tüketildiğinde risk oluşturabiliyor. Salam, sucuk gibi işlenmiş etler, trans yağlar, cipsler, gazlı içecekler ve rafine şekerler zaten riskli. Ancak keten tohumu, soya, badem ve kaju gibi besinler de yüksek östrojen içerikleri nedeniyle dikkatli tüketilmeli. Keten tohumu günde bir kaşığı, soya bir porsiyonu, badem ve kaju ise bir avucu geçmemeli. Açıkta satılan kuru meyve ve kuruyemişlerin de aflatoksin adı verilen kanserojen madde içerebiliyor. Bu ürünleri güvenilir yerlerden almak, uzun süre açıkta bırakmamak çok önemli. Küçük beslenme değişiklikleriyle meme kanseri riskini azaltmak mümkün.