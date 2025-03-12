Sağlıklı bir oruç için 10 altın kural

7. Lifli Gıdalar Tüketerek Tok Kalın: Tam tahıllı ekmekler, sebzeler, baklagiller ve kuruyemişler gibi lif açısından zengin besinler sindirimi kolaylaştırır ve uzun süre tok kalmanızı sağlar.

8. Yavaş ve Bilinçli Yemek Yiyin: Yemekleri iyice çiğneyerek ve yavaş yiyerek sindirimi kolaylaştırabilirsiniz. Hızlı yemek yemek mide problemlerine ve şişkinliğe yol açabilir.

9. Fiziksel Aktiviteyi İhmal Etmeyin: Ağır sporlar yerine, hafif yürüyüşler gibi aktiviteler sindirimi destekler ve kilo kontrolünü sağlar.

10. Kahve ve Çay Tüketimini Sınırlayın: Fazla kafein tüketimi vücuttan su atılımını hızlandırır ve susuzluğa yol açar. Bunun yerine, bitki çayları veya doğal içecekler tercih edilmelidir.