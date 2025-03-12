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Sağlıklı bir oruç için 10 altın kural

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#Ramazanda Beslenme#Ramazan#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:04

Ramazan ayında uzun süren açlık periyotları ve düzensiz beslenme, vücut sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla oruç süresince sağlıklı ve enerjik kalmak mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Hançer Bingili, ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin yollarını açıkladı.