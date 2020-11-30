Sağlıklı beslenmede oldukça önemli... Porsiyon kontrolü nasıl sağlanır?

Restoranda bir et sipariş ettiğinizde en az 200 g geliyor. Et, tavuk, balık gibi proteinlerin 1 porsiyon ölçüsü ise 3-4 köfte kadar yani ortalama 90-120 g. Dolayısıyla 1 servis boyutu aslında 2 porsiyon ete eşit.