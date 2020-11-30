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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 17:14 | 

Sağlıklı beslenmede oldukça önemli... Porsiyon kontrolü nasıl sağlanır?

Amacınız ister zayıflama olsun, ister sadece sağlıklı beslenme olsun porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor. Porsiyon kontrolü sağlamanın ilk adımının ise porsiyon ölçülerini öğrenmekten geçtiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

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İşte servis boyutu ve porsiyon boyutu arasındaki farklar...

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Restoranda makarna sipariş ettiniz ya da annenizin makarnasını yiyeceksiniz, önünüze 1 tabak dolusu makarna geldi. Yalnızca 1 porsiyon makarna yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

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Pirinç, bulgur, makarna gibi karbonhidratların 1 porsiyon ölçüsü 2-3 yemek kaşığı kadardır, ortalama 30-40 g’dır. 1 tabak dolusu makarnanın da yaklaşık 10 kaşık olduğunu düşünürsek, 1 tabak makarna yediğinizde 4-5 porsiyon makarna yemiş oluyorsunuz.

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1 kase dolusu çorbada yaklaşık 3 orta boy kepçe kadar çorba olabilir. 1 porsiyon çorba ölçüsü ise 1 kepçedir. Yani bir kase çorba içtiğinizde aslında 3 porsiyon çorba içiyor olabilirsiniz. 1 kepçe çorbanın da 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu hatırlatalım.

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Restoranda bir et sipariş ettiğinizde en az 200 g geliyor. Et, tavuk, balık gibi proteinlerin 1 porsiyon ölçüsü ise 3-4 köfte kadar yani ortalama 90-120 g. Dolayısıyla 1 servis boyutu aslında 2 porsiyon ete eşit.

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Bir tabak hazırladınız içinde çeşit çeşit meyve var. Yarım elma, 1 tane portakal, 1 adet küçük boy muz bu servis ölçüsünde 2,5 porsiyon meyve var. 1 porsiyon meyve yaklaşık 100 g’dır.

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El porsiyon ölçülerini kullanarak porsiyon kontrolünü rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Herkesin eli kendi bedeniyle orantılıdır dolayısıyla el porsiyon ölçülerini kullanmak daha bireyselleştirilmiş bir yöntemdir.

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Birer porsiyon ölçüleri; Pirinç, bulgur, makarna gibi karbonhidratlar için ‘sıkılı yumruğun ön tarafı’, sebzeler için ‘2 avuç içi kadar’, Et, tavuk, balık gibi proteinler için ‘1 avuç içi kadar’, meyveler için ‘sıkılı yumruğun iç tarafı kadar’dır.

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