Sağlık iksiri mi, kalori tuzağı mı? Zeytinyağının az bilinen faydası ve yapılan büyük hata

Hem tekli hem de çoklu doymamış yağlar, özellikle doymuş yağların yerine kullanıldıklarında kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bu "sağlıklı" yağlar, kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin damarlardan uzaklaştırılmasına yardımcı olarak kalp riskini düşürüyor. Zeytinyağındaki omega-6 yağı ise vücudumuzun ihtiyaç duyduğu fakat kendisinin üretemediği temel bir yağ asididir.

Aynı zamanda zeytinyağı, polifenol adı verilen ve antioksidan özelliklere sahip doğal bitki bileşikleri içeriyor. Bu mikroskobik maddeler hücreleri hasardan korumaya yardımcı oluyor.