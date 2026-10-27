Sağlık iksiri mi, kalori tuzağı mı? Zeytinyağının az bilinen faydası ve yapılan büyük hata

Birçok insanın yaptığı yaygın hata
Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan ve 36 çalışmayı kapsayan 2022 tarihli bir meta-analiz, günde 25 gram (yaklaşık iki yemek kaşığı) zeytinyağı tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve genel ölüm riski ile daha düşük bir ilişkiye sahip olduğunu gösterdi.
Ancak bilim insanları, verilerin gözlemsel olması nedeniyle bulgulara ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini, katılımcıların daha iyi sağlık sonuçlarına sahip olmasının arkasında başka nedenler de bulunabileceğini ifade ediyor.