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Sağlık iksiri mi, kalori tuzağı mı? Zeytinyağının az bilinen faydası ve yapılan büyük hata

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#Sağlık#Zeytinyağı#Zeytinyağı Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 12:41

Kalp sağlığından diyabete kadar pek çok faydası bilimsel olarak kanıtlanan zeytinyağı, doğru tüketilmediğinde kalori tuzağına dönüşebiliyor. Uzmanlar, fayda sağlamak için ölçüsüzce gezdirmek yerine porsiyon kontrolüne ve natürel sızma tercihlerine dikkat çekiyor.