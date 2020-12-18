Sağlığımızın güçlü kalkanı… Cennet hurmasının tazesi de kurusu da çok faydalı

Bu meyvenin içerdiği zengin A ve E vitaminleri, selenyum ve manganez mineralleri sayesinde bağışıklığı güçlendirdiğini ve kansere karşı da koruyucu etki yaptığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, şöyle devam etti:



“Taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen Trabzon hurması, bitkilerde doğal olarak bulunan fenolik bileşiklerden biri olan tanen içerir. Bu özelliği sayesinde hurma, ishal önleyici ve antiseptik yani mikroplara karşı koruyucu etki yapar. Ayrıca kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Bağırsak iltihabına da iyi gelir.”