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Sağlığımızın güçlü kalkanı… Cennet hurmasının tazesi de kurusu da çok faydalı
Cazip turuncu rengi, hafif buruk tadı ve kendine özgü aroması ile kış aylarının en sevilen meyvelerinden olan Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, antioksidan ve fenolik bileşikler içermesi bakımından tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.
Sağlığımıza olan faydaları bilimsel çalışmalarla da ortaya konan Trabzon hurması hakkında önemli bilgiler veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, “Bu meyvenin faydaları sindirim sistemini çalıştırmasından kemikleri güçlendirmeye ve kanserden korumaya kadar uzanıyor. Ancak 100 gram Trabzon hurmasında 75 kalori ve 20 gram karbonhidrat olduğunu unutmadan porsiyon kontrolü yapmak çok önemli” diye konuştu.
Etkisi bilimsel olarak da kanıtlandı
Trabzon hurması renk olarak portakala benzeyen sert bir meyve olsa da zamanla yumuşadığı için farklı lezzet düşkünlerine de hitap ediyor. Bilimsel çalışmalarla kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve sindirim sisteminin çalışmasına destek verdiği ortaya konan Trabzon hurması, potasyum ve fosfor içerir.
Kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahip, ayrıca tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.
Bu meyvenin içerdiği zengin A ve E vitaminleri, selenyum ve manganez mineralleri sayesinde bağışıklığı güçlendirdiğini ve kansere karşı da koruyucu etki yaptığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, şöyle devam etti:
“Taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilen Trabzon hurması, bitkilerde doğal olarak bulunan fenolik bileşiklerden biri olan tanen içerir. Bu özelliği sayesinde hurma, ishal önleyici ve antiseptik yani mikroplara karşı koruyucu etki yapar. Ayrıca kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Bağırsak iltihabına da iyi gelir.”
Porsiyon kontrolü önemli
Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olan Trabzon hurmasının ortalama boydaki bir adeti 5 gram lif içeriyor. Günlük lif ihtiyacımızın ortalama 30 gram olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Trabzon hurması tüketiminde bazı uyarılarda da bulundu.
Vitamin ve minerallerden zengin olduğu için böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan kişilerin bu meyveyi dikkatli tüketmesi gerektiğini vurgulayan Pakize Gizem Akgül, şöyle devam ediyor:
“Olgunlaşmış daha tatlı hurmalar iştahı açmada etkili. Bu nedenle Trabzon hurması tüketiminde porsiyon kontrolü sağlamak önemli. 100 gram Trabzon hurmasında 75 kalori ve 20 gram karbonhidrat var. Oysa bazı hurmaların ağırlığı 300 grama ulaşabiliyor. Bu da bir kerede üç porsiyon meyve tüketmek demek. Beslenmede yasak olmaz ancak mutlaka porsiyon kontrolü sağlanmalı!”
Diyabet hastaları dikkat etmeli
Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül’ün bir uyarısı da diyabet hastalarına. Kan şekeri yüksek olan kişilerin olgunlaşmamız ve küçük Trabzon hurması tercih etmesi gerektiğini belirten Pakize Gizem Akgül, “Diyabet hastaları günde 1 porsiyonun üzerine çıkmamalı ve tek başına değil yanında bir miktar süt ürünü veya çiğ fındık, ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlarla birlikte tüketilmeli” dedi.
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