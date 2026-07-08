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Safranın bilinmeyen 7 etkisi: Kilo kontrolünden uykuya kadar şaşırtan faydalar

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#Sağlık#Yaşam#Safran Üretimi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 08:31

Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, yalnızca yemeklere renk ve aroma veren özel bir lezzet değil. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu kadim baharatın ruh hali, uyku, kalp sağlığı, göz sağlığı ve kilo kontrolü gibi birçok alanda destekleyici etkileri olabileceğini gösteriyor. Ancak uzmanlara göre safran, tek başına mucize çözüm değil; özellikle takviye formunda kullanılacaksa dikkatli olunmalı.