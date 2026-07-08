Safranın bilinmeyen 7 etkisi: Kilo kontrolünden uykuya kadar şaşırtan faydalar

Safran yemeklerde düzenli ve ölçülü kullanıldığında antioksidan alımına katkı sağlayabilir. Safrandaki karotenoidlerin yağda çözünebildiği düşünüldüğü için zeytinyağı, tereyağı, yoğurt ya da süt içeren tariflerle tüketmek emilimi destekleyebilir.
Risotto, pilav, paella, patates yemekleri, safran çayı ve yoğurt bazlı içecekler bu baharatı kullanmanın pratik yolları arasında. Takviye formunda ise genellikle araştırmalarda kullanılan dozlar özüt şeklindedir; bu nedenle ürün etiketi, aktif bileşen oranı ve ilaç etkileşimleri mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle antidepresan kullananlar, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç alanlar doktora ya da eczacıya danışmadan safran takviyesi kullanmamalıdır.