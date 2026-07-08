Safranın bilinmeyen 7 etkisi: Kilo kontrolünden uykuya kadar şaşırtan faydalar

Safran, binlerce yıldır hem mutfakta hem de geleneksel tıpta kullanılan en değerli baharatlardan biri. Altın sarısı rengi, yoğun kokusu ve hafif acımsı aromasıyla pilavlardan tatlılara, içeceklerden yoğurtlu tariflere kadar birçok lezzette kendine yer buluyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar ise safranın yalnızca damak zevkiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Araştırmalara göre bu özel baharat; ruh hali, uyku, iştah kontrolü, kalp-damar sağlığı ve göz sağlığı gibi alanlarda destekleyici rol oynayabilir.