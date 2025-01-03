Sadece tek bir değişiklikle başladı, 90 kilo zayıfladı! İşte kilo veren ve bunu kalıcı hale getirenlerin 11 sırrı

Ancak hepimiz biliyoruz ki gerçekte işler o kadar kolay değil. Genlerimizden altta yatan sağlık sorunlarına kadar birçok şey, kilomuz üzerinde belirleyici rol oynuyor. İnsan alışkanlıklarını değiştirmek için ne kadar çaba sarf ederse etsin, zihniyetini değiştirmedikçe yine dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor.

Business Insider muhabirleri, büyük miktarda kilo veren onlarca kişiyle görüşüp nasıl kilo verdiklerini ve kilo kaybını nasıl kalıcı hale getirmek için neler yaptıklarını sordu. İşte tecrübeye dayalı tavsiyeleri...