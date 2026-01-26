×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Sadece soğuk hava kaynaklı sanmayın! Sürekli çatlayan dudakların arkasındaki gizli tehlike

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Dudak Çatlaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 13:43

Geçen yıl ve bu kış, kaç kutu veya tüp dudak balsamı kullandınız? Eğer cevabınız “sayılamayacak kadar çok” ise ve dudaklarınız hâlâ çatlıyor veya kuruyorsa, sorun yalnızca yetersiz nemlendirme ya da soğuk hava olmayabilir.