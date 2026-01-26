Sadece soğuk hava kaynaklı sanmayın! Sürekli çatlayan dudakların arkasındaki gizli tehlike

DUDAK SAĞLIĞI İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ
Uzman isim, çatlamış veya kurumuş dudakları olanlar için önerilerini şöyle sıralıyor:
Gün boyunca hafif, kokusuz nemlendirici (vazelin gibi) kullanarak dudak bariyerini koruyun.
Aromalı, mentollü veya uçucu yağ içeren dudak ürünlerinden kaçının.
Dudakları yalamayın, ısırmayın veya kuru cildi soymayın.
Soğuk hava, rüzgâr ve güneş ışığına karşı SPF içeren ürünler kullanın.
İyileşme sürecinde sabırlı olun; tahriş geçse bile dudakların tam olarak iyileşmesi birkaç hafta sürebilir.
Dudaklarda iki-üç hafta sonra iyileşme olmazsa veya ağrı, kızarıklık, şişlik devam ederse tıbbi yardım alın.