Sadece soğuk hava kaynaklı sanmayın! Sürekli çatlayan dudakların arkasındaki gizli tehlike

Pumpkin’in yaşadığı durum, tıp literatüründe ‘açısal keilit’ olarak bilinen iltihaplı bir dudak sorunu olarak tanımlanıyor.



Genç kadın, kendi ifadesine göre sigara kullanımı nedeniyle sorun daha da kötüleşmişti; ancak tetikleyici faktörler arasında uygun olmayan diş telleri veya B vitamini eksikliği gibi nedenler de bulunabiliyor.