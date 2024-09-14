Sadece çocukları değil yetişkinleri de etkiliyor, çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor... Dış kulak yolu iltihabında bu hatalar çok sık yapılıyor

“HER YAŞTA ORTAYA ÇIKABİLİYOR”
Opr. Dr. Kılıçoğlu, bu sorunun her yaşta ortaya çıkabildiğini hatırlatarak şu bilgileri verdi:
“Dış kulak yolu iltihabı, kulak kanalında genellikle bakterilerin neden olduğu akut bir enfeksiyondur. Dış kulak yolundaki cildin ödemlenmesi sonucu hasta kulakta kaşıntı, ağrı ve dolgunluk şikayetiyle gelebilir. Genellikle bakterilerden ’Pseudomonas aeruginosa’ ya bağlı olarak dış kulak yolu enfeksiyonu görülebilir. Sorun her yaşta ortaya çıktığı için tüm toplumu ilgilendiren bir durum.”