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Sadece çocukları değil yetişkinleri de etkiliyor, çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor... Dış kulak yolu iltihabında bu hatalar çok sık yapılıyor

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#Sağlık#Yaşam#Dış Kulak Yolu İltihabı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 12:27

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Meltem Bozacı Kılıçoğlu dış kulak yolu enfeksiyonuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Op. Dr. Kılıçoğlu, özellikle enfeksiyonun neden olduğu kaşıntıyı gidermek için pamuklu kulak çubuklarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini anlattı.