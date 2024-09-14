Sadece çocukları değil yetişkinleri de etkiliyor, çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor... Dış kulak yolu iltihabında bu hatalar çok sık yapılıyor

“Beraberinde şişlik ya da tıkanma gibi durumlar yaşanırsa hastada geçici işitme kaybı ya da daha ciddi kulak sorunlarına neden olabilir. Sorunun bir diğer önemli yanı da tekrar edebilir olması. Özellikle enfeksiyon için risk faktörleri olan nem ve suya maruziyet devam ediyorsa ya da hijyen koşulları sağlanamıyorsa tekrar etme riski var. Bu nedenle zamanında takip ve tedavi gerektirir.”