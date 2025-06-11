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Sadece 17 kalori: Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Tok tutuyor hatta kanser riskini azaltıyor

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#Sağlık#Kayısı#Kayısının Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 08:20

Kayısının sağlık yönünden sunduğu pek çok fayda, herkes tarafından bilinir. Özellikle göz sağlığını koruma ve sindirimi destekleme konusundaki güçlü besin değerleriyle dikkat çeker. Ancak yapılan araştırmalar, kayısının bu faydalarının ötesinde gizli mucizeler barındırdığını ortaya koyuyor. Yine de bu lezzetli meyveyi tüketirken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalar mevcut. İşte detaylar…