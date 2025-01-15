Sadece 10 dakika içinde inanılmaz değişim! Egzersiz organlarımızı nasıl etkiliyor? İşte çarpıcı gerçekler...

Hangi sporu yaparsanız yapın, egzersizin ilk birkaç dakikası en zor kısmı gibi hissettirir insana. Bunun sadece psikolojik bir durum olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. O ilk dakikalarda kalp atışlarımız ve nefesimiz hızlanıp kaslarınız harekete geçmeye başlarken vücudumuz çok hızlı bir dönüşümden geçiyor. Akciğerlerimizden beynimize birçok organı etkileyen bu değişiklikler, daha iyi performans göstermemize ve sporun sağlığımıza kalıcı faydalar sağlamasına yardımcı oluyor.