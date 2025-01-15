Sadece 10 dakika içinde inanılmaz değişim! Egzersiz organlarımızı nasıl etkiliyor? İşte çarpıcı gerçekler...

"Tansiyon, özellikle de sistolik yani büyük tansiyon da yükselir. Kalp atış hızının, atım hacminin ve kan basıncının artması, daha iyi kan akışı sağlar" diyen Shekman, kanın iskelet kaslarına oksijen ve besin maddeleri sağladığını, dolayısıyla bu süreçlerin kasların artan hareketliliğe uyum sağlaması için kritik önemde olduğunu söyledi. Shenkman, düzenli egzersiz yapan kişilerin vücutları egzersizin zorluklarına alışkın olduğundan bu uyum süreçlerinin daha verimli yaşandığını, bu kişilerin kaslarının işlemesinin ve oksijeni kullanmasının daha kolay olduğunu da sözlerine ekledi.