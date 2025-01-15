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Sadece 10 dakika içinde inanılmaz değişim! Egzersiz organlarımızı nasıl etkiliyor? İşte çarpıcı gerçekler...

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#Sağlık#Yaşam#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 09:01

Akciğerlerimizden beynimize birçok organ, egzersizin ilk dakikalarından itibaren değişime uğruyor. Üstelik, inanmayacaksınız ama sadece 10 dakika bile bu inanılmaz değişimlerin gerçekleşmesi için yeterli.