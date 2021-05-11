Saç kepeğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Saç kepeğine karşı doğal çözümler
Saç kepeklenmesi, en fazla karşılaşılan saçlı deri problemidir. Saç derisinin pul pul döküldüğü bu durumun çözümü için bazen şampuan yeterli olmayabilir. Peki saç kepeğine ne iyi gelir, nasıl geçer? Saç kepeğine karşı doğal çözümler...
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Kepeklenmenin altında üst derinin kuruması olan çeşitli deri hastalıkları da yatabilir. Mantar hastalıkları, sedef hastalığı, diskoid lupus gibi hastalıklarda da kepek dediğimiz beyaz pullanmalar görülür. Bu hastalıklar ancak dermatoloji uzmanlarının ele almasıyla düzelir.
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Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Özge Ayabakan, saç kepeğinin nedenlerini ve evde uygulanabilecek yöntemleri anlattı.
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Saçta kepek neden olur?
Kepekli saçın birçok farklı nedeni olabilir. Stres, yorgunluk ve mevsim değişiklikleri kepeğin tetikleyicileridir.
Ayrıca saç bakımınız deri yapınıza uygun olmayabilir. Kullanılan şampuan, saç boyaları kepeklenme yapabilir. Bu sebeplere bağlı olarak kepeklenme artıp azalabilir.
Az su içmek, dengesiz beslenmek; özellikle biotin, çinko, omega3, A,D,E vitamini eksiklikleri cilt bozuklukları ile birlikte kepeklenmeye yol açar.
Kepeklerden şampuanlarla kısa sürede kurtulmak mümkün olmayabilir. Kepeğiniz varsa, saçınızı az yıkıyorsanız kepek daha da artar. Çünkü ölü hücreler yıkanmadıkça büyür.
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Saç kepeğine ne iyi gelir? Kepekli saçlar için doğal çözümler
Kepeğe kayın, ısırgan otu, çay ağacı, limon otu, tere, öküzgözü, dulavrat otu, hodan yaprağı, hodan çiçekleri, kaynamış keten taneleri, hindiba kökü, hindiba yaprağı ve hindiba çiçekleri iyi gelir. 1 su bardağı kaynamış suya bu bitkilerden arzu edilen bir bitkiden 3 tutam alınarak hazırlanır. 5 dakika demleyerek saça banyo sonrası masaj yaparak uygulanır.
Gece yatmadan önce limonlu sirke, Hindistan cevizi yağı, nane yağı ya da zeytinyağını saçlı deriye uygulandığında hazırlanan bitki losyonlarının etkilerini artırır.
Ayrıca ezilmiş ıhlamur yapraklarından lapa, aloe vera yapraklarının jeli ya da ezilmiş çemen tohumu lapası uygulanabilir. Hem kaşıntı hem de pullar giderilebilir.