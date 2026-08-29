Saç ekimine alternatif yeni yöntem! Giderek yaygınlaşıyor, değişim birkaç saatte görülüyor

Mikropigmentasyon, saç köklerini harekete geçiren veya dökülmeyi durduran bir tedavi değil. Kafa derisine yerleştirilen küçük pigment noktaları, çok kısa kesilmiş saç köklerini taklit ediyor.

İşlem doğal saç büyümesini değiştirmiyor ve yeni saç oluşmasını sağlamıyor. Yalnızca saçın daha yoğun ve kafa derisinin daha az görünür olduğu izlenimini yaratan kozmetik bir kamuflaj sunuyor.

Bu nedenle yöntemi saç dökülmesi tedavisi veya saç ekiminin birebir karşılığı olarak değerlendirmemek gerekiyor.