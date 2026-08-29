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Saç ekimine alternatif yeni yöntem! Giderek yaygınlaşıyor, değişim birkaç saatte görülüyor

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#Sağlık#Yaşam#Saç Kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:27

Saç dökülmesi yaşayan erkekler, ilaç veya cerrahi saç ekimi yerine kafa derisi mikropigmentasyonuna yöneliyor. Binlerce küçük pigment noktasıyla tıraş edilmiş saç görünümü oluşturan yöntem, birkaç seans içinde dikkat çekici bir değişim sağlayabiliyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen öncesi-sonrası görüntüleriyle popülerleşen uygulama yeni saç çıkarmıyor. Yalnızca kafa derisini renklendirerek saçların daha yoğun olduğu izlenimini yaratıyor.