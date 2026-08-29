Saç ekimine alternatif yeni yöntem! Giderek yaygınlaşıyor, değişim birkaç saatte görülüyor

İngiltere’nin Dorset bölgesinde yaşayan 55 yaşındaki otobüs şoförü Ray Hand, 30’lu yaşlarının ortalarında saçlarını kaybetmeye başladı. Sosyal medyada gördüğü videoların ardından kafa derisi mikropigmentasyonu yaptırmaya karar verdi.
Uzun yıllardır kel olduğu için saç ekimi veya peruk benzeri sistemlerin kendisinde doğal görünmeyeceğini düşünen Hand, yakın çevresinin pigment noktalarını gerçek saç köklerinden ayırmakta zorlandığını söylüyor.
Kızı, çocukluğundan hatırladığı alnın ortasındaki V biçimli doğal saç çizgisinin de yeniden oluşturulmasını istedi. Hand, uygulamanın görünümünden memnun kaldığını ve kendine güvenini artırdığını belirtiyor.
Ancak bu kişisel deneyim herkesin aynı sonucu alacağını garanti etmiyor. Başarı; doğru saç çizgisinin planlanmasına, cilde uygun pigment kullanılmasına ve işlemin deneyimli bir uygulayıcı tarafından gerçekleştirilmesine bağlı.