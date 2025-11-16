Saç dökülmesine ‘mevsimsel’ deyip geçmeyin! Çoğumuz bunu yaşıyoruz ama sebebini bilmiyoruz... İşte türleri ve tedavi yöntemleri

2- Yaygın Saç Kaybı

Tıbbi Adı: Telogen effluvium

Açıklama: Bu saç dökülmesi bir hastalıktan, enfeksiyondan, hamilelikten, ameliyattan veya başka bir stresli olaydan sonra ortaya çıkabilir. Dermatoloji yardımcı doçenti olan Myriam Lucia Vega Gonzalez, dökülmenin saçlar iyileşmeden önce altı ila dokuz ay sürebileceğini söyledi.

Dermatoloji profesörü Carolyn Goh, bazı kişilerin GLP-1 ilaçları alırken saç dökülmesi bildirdiğini, ancak bunun neden olduğunun net olmadığını söyledi. Bunun hızlı kilo kaybı, diyetteki bir değişiklik veya birden fazla karıştırıcı faktörden kaynaklanabileceğini belirtti.