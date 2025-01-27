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Sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkıyorsanız bu önerilere kulak verin

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#Uyku#Uyku Pozisyonu#En İyi Uyku Pozisyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 13:46

Her sabah boynunda ve sırtında ağrılarla uyanan, yaşam kalitesi bozulan pek çok insan var. Bunun en büyük nedeni uyku pozisyonumuz olabilir. Çoğumuzun favori bir uyku pozisyonu var ve o şekilde uykuya dalıyoruz. Başka bir pozisyonda uykuya dalamıyor hatta bunu denemiyoruz bile ancak uyku pozisyonunda yapacağınız minik değişikliklerle bu ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün.