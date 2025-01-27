Sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkıyorsanız bu önerilere kulak verin

Yan yatanlar:

Sırt hizalamasına yardımcı olmak için bacaklarınızı hafifçe esnetin ve arasına bir yastık koyun. Bu aynı zamanda kalça ve dizler üzerindeki baskıyı da azaltır.

Bunun peşine yatağın kenarındaki kolunuzu karşı omzunuza koyarak o kolunuzun üstüne atın. Bu pozisyon boyun ve sırtı daha iyi destekler.

PLoS One'da yayınlanan 2021 tarihli bir çalışmada, bu ekstra postüral destekler olmadan yan yatmanın sabahları daha kötü boyun ağrısı ile ilişkili olduğu bulundu.