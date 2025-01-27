Sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkıyorsanız bu önerilere kulak verin

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre uyku pozisyonu tavsiyeleri ise şöyle:
* Sırtüstü uyuyun. Ya da göğüs hizasına büyük bir yastık yerleştirin ve kolunuzu üzerine koyun.
* Sırtüstü uyuyanlar için dizlerinizin altına bir yastık veya sırtınızın küçük kısmının altına rulo yapılmış bir havlu yerleştirin. Yan uyuyanlar ekstra destek için dizlerinin arasına bir yastık koyabilir. Bu aynı zamanda diz ve kalça ağrısı olan kişiler için de iyidir.
* Boynunuzu nötr bir pozisyonda tutmaya çalışın. Yastığı omuzlarınızın üzerinde tutun ve yüzüstü uyumaktan kaçının.
* Yüzüstü uyuyanlar alt pelvislerinin ve karınlarının altına bir yastık koymalıdır.
* Nefes almayı etkileyen dilin veya boğazdaki dokuların çökmesini önlemek için yan veya yüz üstü uyuyun.
* Başınızı yastıklarla yükseltin veya yatağın baş kısmını kaldırın.
* Ayak tabanındaki iltihaplanmaya yardımcı olmak için ayaklarınızı ve ayak bileklerinizi rahat bir pozisyonda tutun.