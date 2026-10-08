Saat kaçta yemek yediğiniz kilonuzu belirliyor! İşte uzmanlara göre en ideal öğün saatleri

ÖĞÜNLER İÇİN EN İDEAL SAAT KAÇ?

Medlin'e göre mucizevi bir saat olmasa da bilimsel veriler ışığında takip edilebilecek en ideal zaman pencereleri şöyle sıralanıyor:

Kahvaltı: Uyandıktan sonraki 1 ila 2 saat içinde yapılmalı.

Öğle Yemeği: Kahvaltıdan yaklaşık 4 ila 5 saat sonra yenmeli.

Akşam Yemeği: Uykudan en az 2 ila 3 saat önce tamamlanmalı.

Standart bir uyku düzenine sahip bir birey için bu saatler; kahvaltı için 07.00 - 09.00, öğle yemeği için 12.00 - 14.00 ve akşam yemeği için 18.00 - 20.00 aralığına denk geliyor.