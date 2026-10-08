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Saat kaçta yemek yediğiniz kilonuzu belirliyor! İşte uzmanlara göre en ideal öğün saatleri

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#Sağlık#Beslenme#Zayıflama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 09:04

Zayıflamak ve sağlıklı kalmak sadece ne yediğinizle değil, yemeğinizi saat kaçta yediğinizle de doğrudan bağlantılı. Yapılan son araştırmalar ve beslenme uzmanları, yemek saatlerini sadece bir saat öne çekmenin metabolizmayı ve bel çevresini baştan aşağı değiştirebileceğini ortaya koyuyor.