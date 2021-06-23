Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri, tedavisi ve korunma yolları

Rota virüsünden nasıl korunulur? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, rota virüsü enfeksiyonunda ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde anlattı:



Rota virüsü tedavisinde en önemli nokta, kaybedilen sıvının yerine konması. Bu nedenle çocuğunuzun bol bol sıvı almasına özen gösterin.



Evinizde tüm yüzeyleri sık sık sabun ve suyla temizleyin. Çocuğunuzun elini sık sık, en az 20 saniye yıkayın.



İshali azaltan bir diyet uygulayın. Örneğin, patates-havuç-pirinçli gıdalar, yoğurt ve muz yedirin. İshali arttıran, yağlı-şekerli gıdalar, süt ve yumurtayı azaltın.



Bebeğiniz devam sütü alıyorsa, ishal maması denilen özel devam sütü kullanabilirsiniz.