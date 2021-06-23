Rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri, tedavisi ve korunma yolları
Rota virüsü, çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklardan biri. Bu rahatsızlık ishal, kusma ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Peki rota virüsü nedir, nasıl bulaşır? Rota virüsü belirtileri, tedavisi ve korunma yolları...
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Rota virüsü, ağır su kaybına (dehidratasyon) sebep olan ağır ishalin en sık sebebi. Özellikle de 6 ay ila 2 yaş arasındaki bebekleri etkilemektedir. Bazı durumlarda ise yeni doğum döneminde de rastlanan mide ve bağırsakların iltihaplanmasına neden olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Suat Erkmen, rota virüsünün belirtileri, nasıl bulaştığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Rota virüsü belirtileri
Rota ishalleri; tipik olarak aniden ateş, kusma, ishal ile başlar. Bunların bir kısmı kendiliğinden düzelirken, 3 aydan sonraki enfeksiyonların bir kısmı ciddi sonuçları olabilen tablolar gösterebilir. Spesifik bir tedavisi yoktur, destek tedavisi ve komplikasyon tedavisi önemlidir.
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Rota virüsü nasıl bulaşır?
Rota virüsü, hava yolu veya temas ile bulaşabilir. Esas bulaşma yolu uygunsuz hijyenik şartlar ve fekal-oral (ağız dışkı) yoludur.
Sadece insanlar birbirine bulaştırabilir. Rota virüsü, ellerde birkaç gün canlı kalabilir, o bakımdan hijyen yani ellerin sık ve usulüne uygun yıkanması çok önemlidir. Rota virüsü ishalleri, 3-24 ay arası bebeklerde ağır seyreder.
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Tedavisi
Rota virüsü tedavisinde amaç; kusma ve ishale bağlı meydana gelebilecek sıvı kaybının önlemesidir. Bebeğin beslenmesine devam edilmelidir. Emzirme de devam ediyorsa, bırakılmamalıdır. İshali ve sıvı kaybını artırmaması için meyve suyu da verilmemelidir. Eğer ağır bir durum söz konusuysa ve gerekirse hastaneye yatırılabilir, serum takviyesi yapılabilir.
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Rota virüsünden nasıl korunulur?
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Altay Yücel, rota virüsü enfeksiyonunda ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde anlattı:
Rota virüsü tedavisinde en önemli nokta, kaybedilen sıvının yerine konması. Bu nedenle çocuğunuzun bol bol sıvı almasına özen gösterin.
Evinizde tüm yüzeyleri sık sık sabun ve suyla temizleyin. Çocuğunuzun elini sık sık, en az 20 saniye yıkayın.
İshali azaltan bir diyet uygulayın. Örneğin, patates-havuç-pirinçli gıdalar, yoğurt ve muz yedirin. İshali arttıran, yağlı-şekerli gıdalar, süt ve yumurtayı azaltın.
Bebeğiniz devam sütü alıyorsa, ishal maması denilen özel devam sütü kullanabilirsiniz.