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GeriOyun Ve Aktiviteler Resim yapmanın en eğlenceli yolu… Çocuklar bunlara bayılacak
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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 17:40,

Resim yapmanın en eğlenceli yolu… Çocuklar bunlara bayılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında eve kapanan çocuklar yaratıcılıklarını resim yaparak geliştirebilir. Böylece canları sıkılmaz, bunun da ötesinde kullandığı renklerle iç dünyalarını özgürce yansıtırlar.

Bu bir ilandır.

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Sadece çocuklar için değil, çocuklar için de resim yapmanın sayısız faydası var. Koronavirüs sürecinde çocuklar psikolojik açıdan olumsuz etkilenmemek için bol bol resim çizebilir. Evdeki malzemelere göz atıp eksikleriniz varsa tamamlamaya ne dersiniz? Birbirinden renkli boya kalemlerini ve resim yaparken gerekli malzemeleri sizler için bir araya getirdik.

2Faber-Castell Keçeli Boya Kalemi
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Faber-Castell Keçeli Boya Kalemi

Birbirine geçen kapakları ve çeşitli bağlantı parçaları ile eğlenceli keçeli kalemler çocukların yaratıcılıklarını destekler. Dayanıklı ve parlak renklere sahiptir.

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3Maped Ofis Ve Kırtasiye Kuru Boya
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Maped Ofis Ve Kırtasiye Kuru Boya

Geniş renk yelpazesine sahip bu kuru boya setine çocuklarınız bayılacak! Dayanıklı yumuşak uçlara sahiptir. Color’peps kalemlerin kalitesi özel metal kutu ile korunmaktadır.

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4Pentel Yağlı Pastel Boya, Standart Kutu
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Pentel Yağlı Pastel Boya, Standart Kutu

Silindir tasarımlı yağlı pastel boya setini çocuklarınız resim yaparken keyifle kullanacak. 12, 16, 25, 36 ve 50 adetlik setlerde mevcuttur. 50 adetlik set, iki adet beyaz boya içerir. Sağlığa zararlı madde içermez. Çocuklar için güvenlidir.

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5Miniland tahta
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Miniland tahta

Miniland karalama tahtasında çocuklarınız hem ders çalışabilecek hem de resim yapabilecek. Sınıfta veya evde kullanım için ideal tebeşir, kalem ve sünger de sahiptir. Sıkı Avrupa güvenlik standartlarına göre üretilmiştir.

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6Artwork resim blok
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Artwork resim blok

Beyaz renkte dokulu resim kağıtları ekstra dayanıklıdır. Kurşun kalem, kara kalem, kuru boya, pastel boya, sulu boya gibi her türlü teknikle çalışmaya uygundur. Kağıdın yüzeyi defalarca silinmeye dayanıklıdır.

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8BIC Kids Magic Silinebilir Keçeli Boya Kalemi
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BIC Kids Magic Silinebilir Keçeli Boya Kalemi

10'lu paket halinde sunulan bu BIC Kids Magic keçeli kalemler silinebilir mürekkep içerir. Son derece havalı efektler yaratmak veya başkaldıran çizgileri silmek için 10 adet renkli kalem ve 2 silgi kalemi birlikte gelir. Orta kalınlıktaki ucu hem çizgi çizmek hem de şekil doldurmak için ideal olduğundan büyüme çağındaki sanatçılar için mükemmeldir.

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