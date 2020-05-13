Resim yapmanın en eğlenceli yolu… Çocuklar bunlara bayılacak
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında eve kapanan çocuklar yaratıcılıklarını resim yaparak geliştirebilir. Böylece canları sıkılmaz, bunun da ötesinde kullandığı renklerle iç dünyalarını özgürce yansıtırlar.
Bu bir ilandır.
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Sadece çocuklar için değil, çocuklar için de resim yapmanın sayısız faydası var. Koronavirüs sürecinde çocuklar psikolojik açıdan olumsuz etkilenmemek için bol bol resim çizebilir. Evdeki malzemelere göz atıp eksikleriniz varsa tamamlamaya ne dersiniz? Birbirinden renkli boya kalemlerini ve resim yaparken gerekli malzemeleri sizler için bir araya getirdik.
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Faber-Castell Keçeli Boya Kalemi
Birbirine geçen kapakları ve çeşitli bağlantı parçaları ile eğlenceli keçeli kalemler çocukların yaratıcılıklarını destekler. Dayanıklı ve parlak renklere sahiptir.
Silindir tasarımlı yağlı pastel boya setini çocuklarınız resim yaparken keyifle kullanacak. 12, 16, 25, 36 ve 50 adetlik setlerde mevcuttur. 50 adetlik set, iki adet beyaz boya içerir. Sağlığa zararlı madde içermez. Çocuklar için güvenlidir.
Miniland karalama tahtasında çocuklarınız hem ders çalışabilecek hem de resim yapabilecek. Sınıfta veya evde kullanım için ideal tebeşir, kalem ve sünger de sahiptir. Sıkı Avrupa güvenlik standartlarına göre üretilmiştir.
Beyaz renkte dokulu resim kağıtları ekstra dayanıklıdır. Kurşun kalem, kara kalem, kuru boya, pastel boya, sulu boya gibi her türlü teknikle çalışmaya uygundur. Kağıdın yüzeyi defalarca silinmeye dayanıklıdır.
10'lu paket halinde sunulan bu BIC Kids Magic keçeli kalemler silinebilir mürekkep içerir. Son derece havalı efektler yaratmak veya başkaldıran çizgileri silmek için 10 adet renkli kalem ve 2 silgi kalemi birlikte gelir. Orta kalınlıktaki ucu hem çizgi çizmek hem de şekil doldurmak için ideal olduğundan büyüme çağındaki sanatçılar için mükemmeldir.