Regl döneminde neden ağrı olur, nasıl beslenmeli? İşte regl dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Regl dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar YANLIŞ - "Regl döneminde ağrı olsa da ağrı kesici içilmemeli çünkü bu kirli kanın dışarı atılmasını engeller"

Adet döneminde ağrınız fazla ise ve eğer sistemik başka bir hastalığınız yok ise ağrı kesici içmekte herhangi bir sorun yoktur. Adet kanaması miktarınız her ne kadar ağrı kesicilerle azalsa da bu bir problem değildir. Sanıldığı gibi içeride kirli kan birikmez.



YANLIŞ - "Birlikte yaşayan kadınların regl dönemleri senkronize olur"

Adet düzeni her kadında farklı olur. Bazı kadınlarda polikistik over sendromu vardır ve geç adet görür. Bazı kadınlarda hormon problemi vardır sık adet görür. Bazıları ise düzensiz adet görür. Aynı evde yaşayan kadınların regl dönemi birbirinden etkilenmez.



YANLIŞ - "Evlendikten sonra regl ağrıları geçer"

Evlenince adet ağrısı geçmez. Sadece gebe kalıp doğum yapınca primer dismenore adı verilen altında bir sağlık problemi yatmayan adet ağrıları kesilir.



YANLIŞ - "Tampon kullanmak kirli kanın akmasını engelleyeceğinden sağlıklı değildir"

Tampon kullanmak, ped kullanmak istemeyen kadınlar için güvenilirdir. Örneğin ped alerjisi olanlarda aksine tampon kullanılmalıdır. Ancak tamponların en fazla 6 saatte bir değiştirilmesi önemlidir.