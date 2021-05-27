Regl döneminde neden ağrı olur, nasıl beslenmeli? İşte regl dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Regl dönemi ağrıları günlük hayatı çekilmez hale getirebilir. Bazı durumda bu ağrılar adet döneminden birkaç önce başlar. Kanamanın devam ettiği günlerde de daha yoğun hissedilir. Peki Regl döneminde neden ağrı olur, nasıl beslenmeli? İşte regl dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar...
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Adet döneminden bir hafta önce kadar bazı kadınlarda ortalama bir hafta öncesinden bazı belritileri görülmeye başlayabilir. Bu süreçte iştah ve ağırlık artışı, gerginlik, karın bölgesinde şişlik gibi şikayetler yaşanabiliyor. Regl döneminde şiddetli ağrıların yanı sıra mide bulantısı, baş dönmesi, terleme, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Peki bu ağrılar neden olur, regl daha rahat geçirmek için nasıl beslenmeli ve regl dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir? İşte konuyla ilgili detaylar...
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Regl döneminde neden ağrı olur?
Regl döneminde yaşanan ağrılar aslında normal adet görme mekanizmasının bir parçası olan rahim (uterus) kasılmalarının şiddeti bir şekilde hissedilmesi durumudur. Bu kasılmaların amacı rahmin iç tabakasının atılarak yenilenmesi esnasında oluşan kanama miktarını en az seviyede tutmaktır. Rahimde kasılmalar sırasında bölgesel olarak bazı maddeler salgılanır. Bazı kadınlarda da ağrıya neden olan bu maddelerin aşırı duyarlılık oluşturduğu kabul edilmektedir.
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Regl döneminde nasıl beslenmeli?
Uzman Diyetisyen Merve Ak, regl döneminde doğru beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Menstruasyon öncesi başlayan ve bitene kadar kendini gösteren ağırlık artışı hormonal değişiklikler sebebiyle oluşan ödemden kaynaklanmaktadır. Aynı süreçte iştah ve yemek tüketimi de arttığı için kişi kendini kilo almış gibi hisseder. Oysaki bu yalancı bir şişkinliktir ve endişeye kapılmaya gerek yoktur.
Bu dönemde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak çoğu kadında aşırı tatlı tüketme ve karbonhidratlı yiyeceklere düşkünlük hali ortaya çıkar. Tatlı ihtiyacı için kakao oranı yüksek çikolata, bitter çikolata, kuru hurma ve kuru incir gibi kuru meyveler, taze meyveli dondurulmuş yoğurtlar, probiyotik meyveli yoğurtlar, kalori içeriği düşük smoothieler, yulaflı hurmalı şekersiz kurabiyeler ve tatlılar ya da hafif sütlü tatlılar tercih edilebilir. Tarçın tüketimi kan şekerini dengeleyerek tatlı ihtiyacının giderilmesine yardımcı olur. Tarçınlı yoğurt ya da süte karıştırabilecek meyve çeşitleri, yulaf ezmesi veya müsli bu krizlerle baş edebilmeyi kolaylaştırır.
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Vücutta ödem birikimini önlemek için öncelikle bol su içilmelidir. Özellikle bu dönemde günde 2,5-3 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca adet olmadan 1 hafta önce tuz alımı azaltılabilir. Yemekler tuz yerine baharatlarla tatlandırılabilir, salatalara limon ve sirke kullanılabilir. Taze ananas içerdiği “bromelain” maddesi sayesinde ödemlerin çözülmesine yardımcı olur. Hem ödem atmak hem de artan tatlı ihtiyacını karşılamak için ananas tercih edilebilir. Ayrıca maydanoz, lahana gibi sebzeler ve kiraz sapı, mısır püskülü gibi bitki çayları da ödem atmaya yardımcıdır.
Kafeinin bu dönemde azaltılması yerine melisa, papatya gibi sakinleştirici özellikli çayların tercih edilmesi gerginliği azaltır. Omega-3 tüketimi de stres üzerinde olumlu etkidedir. Balık tüketimi ihmal edilmemeli; yumurta, avokado, muz, kuru baklagiller ve tam tahıllı besinler de bu dönemin olumsuz etkilerini azaltmak için tüketilmelidir.
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Bu dönemde demir ve magnezyum kaybı görülebilir. Bu yüzden magnezyum içeriği zengin badem gibi kuruyemişler, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler, yulaf ezmesi içeren kahvaltılar ve muz tüketilmelidir. Demir eksikliği üşüme, daha sık hastalığa yakalanma, halsizlik, yorgunluk, saç dökülmeleri, cilt kuruluğu gibi şikayetlere sebep olabilir. Bu sorun erkeklerden çok kadınları ilgilendirir çünkü her ay menstruasyon döneminde önemli oranda demir kaybı yaşanır. Kaybedilen bu demirin mutlaka telafi edilmesi gereklidir. Eğer bir demir eksikliği söz konusu ise doktor önerisi ile ilaç tedavisinin yanı sıra demirin en zengin kaynakları olan hayvansal gıdalar beslenme planında bulundurulmalıdır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, yoğurt ve peynir mutlaka düzenli tüketilmelidir. Ayrıca ciğer gibi sakatatlar da önemli demir kaynaklarındandır. Kolesterol problemi yoksa, hijyen konusunda dikkatli olmak koşuluyla ayda iki defa ızgara veya yağsız tavada pişirilerek ciğer tüketilebilir.
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Regl dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
YANLIŞ - "Regl döneminde ağrı olsa da ağrı kesici içilmemeli çünkü bu kirli kanın dışarı atılmasını engeller" Adet döneminde ağrınız fazla ise ve eğer sistemik başka bir hastalığınız yok ise ağrı kesici içmekte herhangi bir sorun yoktur. Adet kanaması miktarınız her ne kadar ağrı kesicilerle azalsa da bu bir problem değildir. Sanıldığı gibi içeride kirli kan birikmez.
YANLIŞ - "Birlikte yaşayan kadınların regl dönemleri senkronize olur" Adet düzeni her kadında farklı olur. Bazı kadınlarda polikistik over sendromu vardır ve geç adet görür. Bazı kadınlarda hormon problemi vardır sık adet görür. Bazıları ise düzensiz adet görür. Aynı evde yaşayan kadınların regl dönemi birbirinden etkilenmez.
YANLIŞ - "Evlendikten sonra regl ağrıları geçer" Evlenince adet ağrısı geçmez. Sadece gebe kalıp doğum yapınca primer dismenore adı verilen altında bir sağlık problemi yatmayan adet ağrıları kesilir.
YANLIŞ - "Tampon kullanmak kirli kanın akmasını engelleyeceğinden sağlıklı değildir" Tampon kullanmak, ped kullanmak istemeyen kadınlar için güvenilirdir. Örneğin ped alerjisi olanlarda aksine tampon kullanılmalıdır. Ancak tamponların en fazla 6 saatte bir değiştirilmesi önemlidir.
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YANLIŞ - "Regl sırasında duş almak kanı keser. Kirli kanın akmasını engelleyeceğinden sağlıklı değildir" Reglken duş alınabilir. Tek şart ayakta duş alınmasıdır, küvette oturmak uygun değildir.
YANLIŞ - "Regl döneminde hamile kalınmaz" Bazı kadınlarda adet düzensizliği olduğu için regl döngüsü karışabilir. Ara kanama olan dönemde ilişki ile hamile kalınabilir. YANLIŞ - "Regl geciktirici ilaçlar zararlıdır" Adet geciktirici ilaçların bir zararı yoktur. Tatil dönemleri ya da özel günlere denk gelen zamanlarda güvenle kullanılabilir.
YANLIŞ - "Regl döneminde vücudum zararlı toksik maddeleri dışarı atar, temizlenir” Adet döneminde dışarı akan kan tamamen hormonların değişimi ile oluşan kandır. Yani rahim içi zarı hücreleridir. Toksik, kirli maddeler içermez."