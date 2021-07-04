Regl döneminde nasıl beslenmeli? Regl dönemini daha rahat geçirmek için öneriler

Regl döneminde nasıl beslenmeli? Regl döneminde en çok karşılaşılan problemlerden biri de ödemdir. Regl döneminde ödem oluşmaması için veya oluşan ödemi azaltabilmek için yapılacakların başında tuzu azaltmak vardır. Regl dönemi yaklaştığı zamandan itibaren daha az tuz tüketilmelidir. Yine ödem atmaya yardımcı olabilecek besinlerden de destek alınmalıdır.



Maydanoz, salatalık, ananas ödem atmaya yardımcı besinlerdir. Su tüketimi, her zaman olduğu gibi regl döneminde de yeterli miktarda tüketmek gereklidir. Özellikle oluşan ödem için su içmek faydalıdır. Aynı zamanda yeterli su içmek kabızlık sorununa da iyi gelecektir.



Regl döneminde ve öncesinde çoğu kişide yaşanan bir olayda tatlı krizleridir. Bu dönemde iştah artması da yaşanabilir. Regl döneminin kilo alımı ile sonuçlanmaması için çok kalorili tatlılardan uzak durulmalıdır. Tatlı krizlerini azaltmak için lifli besinlerin tüketimine önem verilmelidir. Tam tahıllı ürünleri tüketmek ve öğünlerde bol sebze eklenerek lif alımı artırılabilir. Yapılan bir çalışmada rafine tahıllar yerine kepekli tahılların tüketimi regl öncesi semptomları azaltabileceği söylenmiştir. Bu dönemde meyvelerde tatlı ihtiyacını azaltmak için kurtarıcı tercihlerdir. Tatlı krizlerini azaltmak için miktarı çok abartmadan bitter çikolata da tüketilebilir. Tarçında kan şekerini dengeleme özelliğiyle tatlı ihtiyacını azaltabilir.