Regl ağrılarını geçirmek için öneriler

Regl dönemlerinde pek çok kadın şiddetli ağrılardan mustariptir. Özellikle karın ve kasık bölgesindeki ağrılar gündelik yaşamı çekilmez hale getirebilir. Bazen regl döneminden birkaç gün önce başlayan, kanamanın yoğun olduğu günlerde daha da yoğun hissedilen, karın bölgesinde kramplar şeklinde ortaya çıkan sancıya regl ağrısı deniyor. Bu durum sadece kramplarla da sınırlı kalmayabiliyor.
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1
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Regl ağrılarına bazen mide bulantısı, baş dönmesi, terleme, halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Peki, kadınlar bu ağrılarla nasıl başa çıkmalı? Bu dönem nasıl daha az acılı, daha huzurlu geçirilebilir?
2
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Isı
Sıcak su torbası her derde deva. Karnının alt bölgesine uygulayacağın sıcak su torbası ile hem gevşemeye hem de daha iyi hissetmeye yardımcı olur. Isı bantları ya da sıcak ütüyle ütülenen bir havlu da aynı işlevi görebilir.
3
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Ilık bir duş
Ilık bir duş da ısı etkisi sebebiyle regl ağrısını dindirebilir. Duş almak, bakteri faktörü açısından, küvete uzanmaktan daha sağlıklıdır. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar, vajinanın içini yıkamamak ve çok sıcak suyla duş almaktan kaçınmak.
4
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Vitamin almak
Bazı besinlerin ve vitamin takviyeleri regl semptomlarını azaltıyor. Bu konuda özellikle B, E vitaminleri ve magnezyum birer kurtarıcı ve yatıştırıcı. Tarçınlı ılık süt, muz, ananas, balık, pekmez ve yeşil yapraklı sebzeler bol tüketilmeli.
5
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Doğal Çözümler
Bitkisel çayların kaslar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi var. Regl döneminin en gözde çayları ise kasları gevşeten papatya çayı, hareketleri kolaylaştıran civanperçemi çayı, enerji veren böğürtlen çayı, halsizliğe iyi gelen kuşburnu çayı ve ağrıları azaltan yeşil çay.
6
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Masaj
Karın bölgesine parmak uçlarıyla dairesel masajlar yapmak etkili bir çözüm olabilir. Bazen de cenin pozisyonunda uzanmak gibisi yoktur. Bu yöntemler bir süre dinlendirir. Cenin pozisyonundayken sıcak su torbası kullanmak da daha iyi hissettirir.
7
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Kafein ve sigarayı azaltın
Reglin başlamadan tuzu ve kafeini kesmek, hafif egzersizler yapmak rahatlamayı sağlar. Regl döneminin çok daha huzurlu geçmesine yardımcı olur. Ayrıca sigara vücudumuza giren oksijen miktarını azalttığı için bu dönemde sigaradan da uzak durulmalı.
8
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Egzersiz
Düzenli egzersizler yaşam boyunca ihtiyaç olan bir şey. Regl dönemlerindeki ağrılarla baş etmede de yardımcı olurlar. Açık havada yürüyüş, bisiklete binmek, yüzmek, yoga tercih edilebilir.