Regl ağrılarını geçirmek için öneriler

Isı Sıcak su torbası her derde deva. Karnının alt bölgesine uygulayacağın sıcak su torbası ile hem gevşemeye hem de daha iyi hissetmeye yardımcı olur. Isı bantları ya da sıcak ütüyle ütülenen bir havlu da aynı işlevi görebilir.