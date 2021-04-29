Regl (adet) ağrısına ne iyi gelir? Regl ağrılarını azaltmak için öneriler

Regl ağrısına ne iyi gelir? Yulaf: Magnezyum içeriği, E vitamini, B grubu vitaminleri ve çinkodan zengin yapısıyla adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.



Zerdeçal: İçeriğindeki sarı renkli aktif bileşik curcumin, ağrı kesici ve antienflamatuar özellik gösterir. Adet ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Zerdeçalın faydalı özelliklerinden yaralanmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir.



Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar önemli yağ asitleri, E, B vitaminleri ve magnezyum içerir. Ağrıların hafiflemesine yardımcı olurlar.



Muz: Potasyum kaynağı ve B6 vitamini zengini olan muz, sıvı dengesinin sağlanması ve krampların önlenmesine yardımcı olur. Stresi ve gerginliği azaltır, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Diğer meyvelere oranla yüksek glisemik indeskli bir meyve olduğundan adet dönemlerinde tatlı krizlerini gidermeye yardımcı olur. Toz tarçınla birlikte tatlı alternatifi olarak tüketilebilir.