Reflü nedir, belirtileri nelerdir? Reflüye karşı bunlara dikkat

Reflüye karşı bunlara dikkat Bu rahatsızlık stresli işlerde çalışanları, yoğun kahve çay tüketimi olanları, sigara kullananları, egzersiz yapmayanlar ve geç saatlerde yemek yeme alışkanlığı olanları daha çok tehdit eder.



Midede reflüyü tetikleyebilecek gıdalar arasında çiğ salata, soğan, sarımsak, acı pul biber, turşu, portakal, greyfurt var. Bunların özellikle geç saatlerde tüketilmelerini reflü hastalarına kesinlikle önerilmiyor.



Öte yandan, reflü hastalarında gece uyku şekli de çok önemli. Kişi uyuduğu zaman aldığı yatay pozisyon, yemek borusu ile mide arasındaki açının düzleşmesine neden olur. Uyku esnasında ayrıca mide asidinin salgılanması daha fazla görülür. Bu yüzden reflü problemleri genelde gece daha da şiddetlenir. Bunun için hastanın kendine uygun bir yatış pozisyonu belirlemesi gerekir. Reflü yastığı kullanarak ya da yatağın baş kısmını kaldırarak hastanın belden yukarısını hafif dikey pozisyona getirmesi onun geceyi rahat geçirmesini sağlar.



Bu önlemleri alarak ve verilen diyet program dahilinde hareket edip sporu da alışkanlık haline getirerek reflüyü atlatmak mümkündür. Reflü, diyet ve bunun dışında sayılan önlemlerle geçmezse ve ciddi problemler devam ediyorsa medikal tedavi önerilir. Medikal tedavi şikayetleri hafifletir çünkü mide içindeki asidi su kıvamına döndürür. Geri kaçma devam etse bile sıvının içeriği yakıcı olmadığından belirgin bir düzelme sağlanır.