Reflü nedir, belirtileri nelerdir? Reflüye karşı bunlara dikkat
Reflü, pek çok kişide görülen bir mide rahatsızlığı. Bu durum midede ekşime ve yemek borusunda yanma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Peki reflü nedir, belirtileri nelerdir? Reflüye karşı bunlara dikkat...
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Yaygın olarak karşılaşılan reflü, yanlış beslenme nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bu neden uzmanlar reflü hastalarının bazı yiyecekleri ve içecekleri tüketirken dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, reflü ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Reflü nedir?
Reflü mide içinde asidin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Geri kaçan asit yemek borusunda ve çevresinde birtakım tahribatlara neden olur ve buna bağlı şikayetler ortaya çıkar.
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Reflü belirtileri nelerdir?
Reflü; göğüs ağrısı, göğüs yanması, ağza acı su gelmesi, göğüste sıkışma ve baskı hissi, ses kısıklığı, gıcık tarzında kronik öksürük, sırtın ortasına doğru vuran ağrılarla kendini gösterebilir.
Reflü gecenin bir vakti çok hızlı bir şekilde gelen göğüs ağrısı ile belirti verdiği ve dönem dönem kalpte ritm bozukluğuna da neden olabildiği için kalp krizi ile karıştırılabilir. Bu yüzden acil servislere göğüs ağrısı ile başvuran kalp dışı en önemli sebepler arasında gösterilir. Bu açıdan göğüs ağrısı ile gelen bu hastaların reflü açısından da mutlaka değerlendirilmesi gerekir.
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Reflüye karşı bunlara dikkat
Bu rahatsızlık stresli işlerde çalışanları, yoğun kahve çay tüketimi olanları, sigara kullananları, egzersiz yapmayanlar ve geç saatlerde yemek yeme alışkanlığı olanları daha çok tehdit eder.
Midede reflüyü tetikleyebilecek gıdalar arasında çiğ salata, soğan, sarımsak, acı pul biber, turşu, portakal, greyfurt var. Bunların özellikle geç saatlerde tüketilmelerini reflü hastalarına kesinlikle önerilmiyor.
Öte yandan, reflü hastalarında gece uyku şekli de çok önemli. Kişi uyuduğu zaman aldığı yatay pozisyon, yemek borusu ile mide arasındaki açının düzleşmesine neden olur. Uyku esnasında ayrıca mide asidinin salgılanması daha fazla görülür. Bu yüzden reflü problemleri genelde gece daha da şiddetlenir. Bunun için hastanın kendine uygun bir yatış pozisyonu belirlemesi gerekir. Reflü yastığı kullanarak ya da yatağın baş kısmını kaldırarak hastanın belden yukarısını hafif dikey pozisyona getirmesi onun geceyi rahat geçirmesini sağlar.
Bu önlemleri alarak ve verilen diyet program dahilinde hareket edip sporu da alışkanlık haline getirerek reflüyü atlatmak mümkündür. Reflü, diyet ve bunun dışında sayılan önlemlerle geçmezse ve ciddi problemler devam ediyorsa medikal tedavi önerilir. Medikal tedavi şikayetleri hafifletir çünkü mide içindeki asidi su kıvamına döndürür. Geri kaçma devam etse bile sıvının içeriği yakıcı olmadığından belirgin bir düzelme sağlanır.