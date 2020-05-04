Ramazanın vazgeçilmez lezzetleri: Pide, güllaç, hurma

Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Demir içeriği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde kansızlığı tedavi edicidir. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve doygunluk sürenizi uzatır, bu sayede farklı atıştırmalıkları yemenizi engelleyerek kilo kontrolünüzü sağlamanıza da yardımcı olur. Antioksidan içeriği sayesinde ise hücrelerin yenilenmesini sağlayarak daha parlak ve genç bir görünüm sağlar. Özellikle günümüzde yaşanabilen stresin azaltılabilmesi için de önemli bir meyvedir. Çünkü içeriğindeki B6 vitamini ve magnezyum sinir sistemini güçlendirir ve böylelikle depresyonun önlenmesinde yardımcı olur. Birçok faydasının olmasına rağmen şeker içeriği de yüksek olduğu için kontrollü tüketilmesi gerekir. 5 adet hurmayı bir porsiyon meyve olarak tüketebilirsiniz. Tercih ettiğiniz hurmanın boyutu büyükse 3 hurma yeterli olacaktır.