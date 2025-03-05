Ramazanda tatlı ihtiyacı artıyor... Ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

‘TULUMBA VE HALKA TATLISI GİBİ YAĞLI TATLILARDAN UZAK DURUN’
Ramazan ayında sindirimi kolay, besleyici ve hafif tatlıları tercih etmenin doğru olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Bahadır, “Güllaç, sütlaç, yoğurtlu tatlılar gibi hafif ve besleyici seçenekler tercih edilebilir. Fırında elma-armut tatlısı, muzlu yoğurtlu tatlılar gibi doğal şeker içeren tarifler hazırlanabilir. Yulaflı kurabiyeler, tam buğday unu ile hazırlanan kekler gibi daha sağlıklı alternatiflere yönelinebilir. Bu tatlıları yaparken şeker yerine bal, hurma püresi veya pekmez kullanılabilir. Baklava, kadayıf, lokma gibi aşırı şeker ve yağ içeren tatlılar mideyi yorabilir ve kilo artışına sebep olabilir. Hazır tatlılar kan şekerini ani yükseltip düşmesine neden olur. Bu yüzden tulumba tatlısı, halka tatlısı gibi yağda kızartılmış seçeneklerden uzak durulmalıdır” dedi.