Ramazanda tatlı ihtiyacı artıyor... Ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gizem Bahadır, ramazanda tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayında tatlı tüketiminin nasıl olması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Bahadır, “Ramazan ayı, beslenme düzenimizin değiştiği ve uzun saatler süren açlık sürecinin ardından iftar sofralarında dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığı bir dönemdir. Tatlı tüketimi de bu süreçte dikkat edilmesi gereken konuların başında gelir. Oruç tutarken kan şekerimiz gün içinde düşer ve iftar sonrası tatlıya yönelim artabilir. Ancak yanlış tercihler yapmak hem mide rahatsızlıklarına yol açabilir hem de kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ramazanda tatlı tüketirken hafif, besleyici ve kan şekerini dengede tutan alternatiflere yönelmek en sağlıklı yaklaşımdır. Şekerli ve ağır tatlılar yerine sütlü, meyveli ve lif oranı yüksek tatlıları tercih etmek hem sağlığımızı korur hem de sindirimi destekler” diye konuştu.