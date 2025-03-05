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Ramazanda tatlı ihtiyacı artıyor... Ne zaman ve nasıl tüketilmeli?

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:27

Ramazanda tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gizem Bahadır, “Tatlıyı iftarı açar açmaz tüketmek yerine iftardan 1-2 saat sonra tercih etmek sindirimi kolaylaştırır. Küçük porsiyonlar tercih edilmeli, aşırı şeker ve yağ içeren tatlılardan kaçınılmalıdır. Şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve bazlı tatlılar tercih edilmelidir” dedi.