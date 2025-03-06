Ramazanda oruç tutan kalp hastaları bunlara dikkat etmeli

Ramazan’da kalp sağlığını korumak için sahur ve iftar için tavsiyelerde bulunan Aktüre, "Sahur kesinlikle atlanmamalı ve aşırı yağlı, tuzlu gıdalardan kaçınılmalıdır. İftar hızlı ve ağır bir yemekle açılmamalı, hafif bir çorba veya hurma ile başlanmalıdır. Aşırı tuz ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, tansiyon ve su dengesi korunmalıdır. Bol su tüketilmeli ve kafein içeren içeceklerden kaçınılmalıdır. İftardan sonra kısa yürüyüşler yapmak sindirimi ve dolaşımı destekleyebilir" dedi.