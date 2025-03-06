Ramazanda oruç tutan kalp hastaları bunlara dikkat etmeli

Bu belirtiler varsa mutlaka bir kardiyoloğa başvurulmalı
Oruç sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı veya aşırı yorgunluk hissediliyorsa, bir kardiyoloğa başvurulması gerektiğini dile getiren Gülşah Aktüre; "Daha önce hipertansiyon, diyabet veya kolesterol yüksekliği teşhisi konmamış ancak ailesinde kalp hastalığı olan bireyler, Ramazan öncesi bir sağlık kontrolünden geçmelidir. Gün içinde bayılma hissi, sersemlik veya çarpıntı yaşanıyorsa, sıvı-elektrolit dengesi bozulmuş olabilir ve tıbbi değerlendirme gerekebilir" şeklinde konuştu.