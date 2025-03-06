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Ramazanda oruç tutan kalp hastaları bunlara dikkat etmeli

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 12:03

Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Aktüre, "İftarda aşırı ve hızlı yemek, kalbe yük bindirerek ani tansiyon yükselmelerine neden olabilir" dedi.