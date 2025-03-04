Ramazanda gün boyu susuzluk hissetmemek için sahurda bunlara dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Pekşen, Ramazan ayına özel beslenme önerilerinde bulundu. Dyt. Pekşen, “Sahurda dengeli bir öğün, özellikle protein ve lif açısından zengin gıdalar (yumurta, yoğurt, peynir, tam tahıllı ekmek) tüketmek, enerjiyi artırır. Yağlı ve sindirimi zor yiyecekler (kızartmalar, fast food) mideyi yorar ve şişkinlik yaratabilir. Sindirimi kolay, hafif gıdalar (yoğurt, yulaf, sebzeler, meyveler) tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu yiyecekler (tuzlu peynir, salam, zeytin) susuzluk hissine yol açar, bu yüzden tuzlu gıdalardan kaçınılmalı ve bol su içilmelidir” şeklinde konuştu.