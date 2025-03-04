×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Ramazanda gün boyu susuzluk hissetmemek için sahurda bunlara dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 09:56

Sahur ve iftar öğünlerinde yapılan beslenme hatalarının, oruç tutan kişilerin sağlıklarını ciddi şekilde etkileyebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Pekşen, “Bu hataları önlemek için dengeli, hafif, sağlıklı ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli, aşırı tuz, şeker ve yağ alımından kaçınılmalıdır” dedi.