Ramazanda gün boyu susuzluk hissetmemek için sahurda bunlara dikkat

“İftarda çok hızlı yemek yemenin zararları”

İftar sonrası oruç açılınca genellikle büyük bir açlık hissiyle hızlıca yemek yenildiğini belirten Dyt. Pekşen, “Bu, sindirim sistemini aşırı zorlar ve mideyi aşırı doldurur. Ayrıca, hızlı yemek yemek, beyne doygunluk sinyallerinin geç ulaşmasına neden olur, bu da fazla yemek yemeye yol açar. Fazla yemek, mide ağrısı, şişkinlik ve sindirim problemleri yaratabilir. İftara önce birkaç yudum su içtikten sonra hurma ve çorba gibi hafif yiyeceklerle başlayıp daha sonrasında 5-10 dakika mola verebilirsiniz” dedi.