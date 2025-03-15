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Ramazanda en çok bu hataları yapıyoruz

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#Ramazanda Beslenme#Ramazan#Oruç
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 11:48

Ramazan ayında dengeli yapılmış sahur öğünleriyle yağdan kilo kayıplarının olabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, yapılan beslenme hatalarını açıkladı.