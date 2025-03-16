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Ramazanda da spor yapabilirsiniz... Ama bu uyarılara dikkat!

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#Sağlık#Yaşam#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:43

Uzmanlar, ramazan ayında yapılacak spor aktivitelerinin hafif ya da orta şiddette olması ve iftardan en az 1-2 saat sonra gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.