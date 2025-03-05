Ramazanda bu hatayı yapmayın: Sahura kalkmadan oruç tutmak vücut için dezavantaj

‘GIDALARA TARÇIN İLAVESİ YAPABİLİRSİNİZ’

Çağatay Kansız, kan şekerinin dengelenmesi ve gün boyu tok hissetmek için sahurda tüketilmesi gerekenleri sıralayarak, “İftarı akşam yemeği, sahuru da kahvaltı olarak düşündüğümüzde içerik olarak sahur kahvaltıyı andırabilir. Tokluğu sağlayacak, uykuya geçişi de kolaylaştıracak, bizi susatmayacak, besleyicilik ve lif alımını artıracak ve tatlı ihtiyacımızı da karşılayacak besinler tüketmeliyiz. Kan şekeri dengesi için az şekerli komposto, gün içerisinde tok hissetmek için sahurda 1 bardak süt, haşlanmış yumurta, az yağlı ve tuzsuz peynir yenilmelidir. Ceviz, badem, fındık, domates, salatalık, havuç, turp ve roka yemek lif alımını sağlayacak ve tokluk sağlayacaktır. Esmer ekmek, buğday ekmeği ve çavdar ekmeği tüketmek önemli. Sağlıklı bir oruç tutmak istiyorsanız, süt, ayran ve yoğurt gibi gıdalara tarçın ilavesi yapabilirsiniz. Kakao ve kahve de gün boyu şekerinizin dalgalanmasının önüne geçecektir” dedi.