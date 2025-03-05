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Ramazanda bu hatayı yapmayın: Sahura kalkmadan oruç tutmak vücut için dezavantaj

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 13:28

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Çağatay Kansız, sahura kalkmadan oruç tutmanın vücut için dezavantajlar oluşturabileceğini ifade ederek, "Ramazan, zayıflama süreci olarak değerlendirilebiliyor. Daha az tüketmek adına iftarda yenilen ile oruç tutuluyor. Alınması gereken besinler yeterli kadar alınamıyor" dedi.