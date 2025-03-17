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Ramazanda ağız kokusu sorunu yaşamamak için bu uyarılara kulak verin

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#Ağız Sağlığı#Ağız Kokusu#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 11:08

Diş hekimi Şeyda Polat İnanmaz, Ramazan ayında en sık karşılaşılan problemlerden birinin ağız kokusu olduğunu belirterek, dişlerin düzenli bir şekilde fırçalamasının önemine vurgu yaptı.