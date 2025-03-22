Ramazanda aç kalarak zayıflamak mümkün mü?

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde 3-4 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Oysa birçok kişi sahura kalkmamak için geceden bir şeyler yiyerek sahura kalkmadan oruç tutmayı tercih etmekte ve ramazan ayını 2 öğünle geçirmektedir.

Bu da aç kalınan saati uzatarak kan şekerinin düşmesine, metabolizma hızının azalmasına, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk ve dikkat eksikliğine neden olmaktadır. Bu alışkanlıktan uzak durup azalan öğün sayısını az ve sık yiyerek sahur ve iftar dahil 1-2 ara öğünle en az 4 öğüne çıkarmak gereklidir.