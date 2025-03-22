Ramazanda aç kalarak zayıflamak mümkün mü?

Sahurda ve iftarda nasıl beslenmek gerekir?
Gün içinde kan şekerinin düşmesini ve uzun süreli açlık sonrası iftarda aşırı besin tüketimini engellemek için sahurda yağlı besinler yerine besin değeri yüksek, yavaş sindirilen, kana geçiş hızı düşük lifli olan esmer tahıl ürünleri, sebze, salata gibi gıdaları tercih etmek gerekir.
Protein içeriği yüksek olan besinler midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirdikleri için sahurda tüketilmeleri uygundur. Kahvaltı gibi düşünülerek yumurta, süt, yoğurt, peynir, zeytin, reçel, kepek ekmeği veya süt, yulaf gevreği, meyve gibi besinlerden oluşan hafif bir öğün tercih edilebilir.