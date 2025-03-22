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Ramazanda aç kalarak zayıflamak mümkün mü?

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#Ramazanda Beslenme#Ramazan#Hekstra
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 17:00

Genellikle 3 - 4 öğünde tüketilen besinler, beslenme düzeninin tamamen değiştiği ramazanda 2 öğüne sıkıştırılıyor. Dengeli bir beslenme için önemli tüyolar aktaran Diyetisyen Gülhan Koca, sahur ve iftar sofralarında bulunması gerekenleri de anlattı.