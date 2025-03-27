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Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

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#BAYRAM#Beslenme#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 08:52

Ramazan süresince değişen beslenme biçiminin bayramla birlikte günlük hayata uyum sağlayabilmesi biraz zaman alabiliyor. Bu süreçte mide ve bağırsak şikayetleri yaşamak istemiyorsanız Uzman Diyetisyen Dilan Dalgıç'ın uyarılarına kulak verin.