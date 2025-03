Ramazan sonrası rahatsızlık yaşamamak için uzmanından beslenme önerileri

Bayram tatilini fırsat bilip tatile gidenler de her şey dahil sistemli otellerde dikkat etmeliler. Özellikle günün her saati farklı bir çeşitte atıştırmalık tüketmek tatil dönüşü sorun yaratabilir. Gün boyunca her öğün arası en az 2, en çok 4 saat olacak şekilde tüketilmeli.

Her ana öğünde mutlaka bolca çiğ sebze-salata tüketimi olmalı. Araştırmalar yemeğe salata ya da çorbayla başlamanın iştah yönetimine olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Hatta günün öğle ya da akşam saatinden birini sadece sebze ve yoğurtla bile geçirmek hem ağırlık yönetimi hem de sindirim fonksiyonları için olumlu etki sağlayacaktır.

Aynı zamanda probiyotik takviyesi almak, tatilde bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sindirim sisteminin olumsuz etkilenmemesi için oldukça faydalı olacaktır.