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Ramazan sonrası beslenme düzenine uyum sağlarken bu uyarılara dikkat!

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#Bayram#Beslenme#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 10:47

Ramazan ayı süresince alışılan kısa süreli beslenme ve uzun süren açlık düzeni sonrası normal beslenmeye sağlıklı şekilde geçmek önemli. Peki nelere dikkat edilmeli?