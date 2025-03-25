Ramazan sonrası beslenme düzenine uyum sağlarken bu uyarılara dikkat!

Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmeli

Bayramda tüketilebilecek sağlıklı atıştırmalıklardan da bahseden Elmas, “Tatlı ihtiyaçları için taze/kuru meyveler ile kuru yemişler bir arada kullanılırsa hem tat olarak hem de tokluk hissi açısından tatmin edici olacaktır. Burada kullanılan meyve ve kuruyemiş miktarında aşırıya kaçılmamalıdır, ölçülü tüketilmelidir. Her gün şerbetli tatlı tercih etmek yerine dondurma, sütlü tatlılar veya şekersiz kompostolar tercih edilebilir. Yoğurt ve meyve karışımı da yine güzel bir tercih olabilir. Ara öğünlerinizde tuzlu bir alternatif olarak tam tahıllı bir ekmek/kraker üzerine peynir, humus, avokado veya başka mezeler sürülerek tüketilebilir” şeklinde konuştu.