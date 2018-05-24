Ramazan sofraları için 10 pratik börek tarifi

Patatesli yufka böreği Patatesli yufka böreği hem kolay hem de çok lezzetli bir tariftir. Belki de bu başlığı okuyunca “ne varmış patatesli börek yapmakta” diyebilirsiniz ama bilmeyenleri de unutmamak lazım. Lezzeti ve kıvamı yerinde bir böreğin nasıl yapıldığını, püf noktalarıyla birlikte burada bulabilirsiniz.



Malzemeler:



4 adet yufka



İç malzeme:

1/2 (yarım) demet maydanoz

5-6 dal taze soğan

4 adet patates

Göz kararı karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, sumak

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ



Yufkaları ıslatmak için;

1 su bardağı kadar sulu yoğurt

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta (birinin sarısını ayırın)



Üzeri için:

Bolca susam



Önce iç malzemelerini hazırlayın.

1/2 demet kadar maydanozu kıyın.

5-6 dal taze soğanı, yeşil kısımlarıyla birlikte ince halkalar halinde doğrayın.

4 adet patatesi suda haşlayıp, küp şeklinde doğradıktan sonra yeşilliklerle birlikte baharatlarını da ekleyip iyice karıştırın. Baharat olarak karabiber, kırmızı pul biber, kimyon ve damak zevkinize göre bir miktar sumak kullanabilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin zevkinize kalmış.

En son 1/2 çay bardağı sıvı yağ eklemeyi unutmayın.



Yufkaları ıslatmak için;

Yufkaları ıslatmak için 1 su bardağı kadar sulu yoğurdun içine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 yumurta (birinin sarısını ayırın) ekleyip iyice çırpın.



Hazırlanışı



Böreğimiz için 4 adet yufkaya ihtiyacımız var.

Yuvarlak bir tepsiye ilk önce yine yuvarlak keseceğiniz yağlı kağıdı koyun. Üzerine bir adet yufkayı serin ve yoğurtlu harçtan bir kepçe kadar gezdirin.

İkiye bölünmüş 1 adet yufkanın yarısını koyup harçtan 1 kepçe daha gezdirin ve diğer yarısını da koyup, bu sefer harcı dökmeyin.

Hazır olan iç harcı bu aşamada koyun ve aralık kalmayacak şekilde iyice yayın.

Kalan 2 yufkayı da aynı şekilde ikiye bölerek ve aralarına yoğurtlu harçtan birer kepçe dökerek devam edin.

En son kata da yoğurtlu harcı döktükten sonra kenarlardan sarkan yufkaları içine toparlayıp kalan harcı üzerine yayarak dökün. Ayırdığınız yumurta sarısını da fırça yardımıyla üzerine sürüp bolca susam serpin.

Böreğimiz fırına gidiyor;

180 derece ısınmış olan fanlı fırında 35-40 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkan börek beni benden alır.

Fırından çıkarttığınız böreğin üzerini temiz ince bir bezle örtün ve 10-15 dakika kendine gelmesine izin verin. Afiyet olsun.

