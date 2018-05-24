Ramazan sofraları için 10 pratik börek tarifi

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına eşlik eden en güzel yiyecek kuşkusuz ki böreklerdir. Evde el açması ve hazır yufkalarla yapılabilecek pratik börek tariflerini sizin için bir araya getirdik.
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1
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Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarına eşlik eden en güzel yiyecek kuşkusuz ki böreklerdir. Evde el açması ve hazır yufkalarla yapılabilecek pratik börek tariflerini sizin için bir araya getirdik. İşte 10 pratik börek tarifi...
2
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Paçanga böreği
Paçanga böreği yufka ile yapılan ve yağda kızartılan bir börek türüdür. Sigara böreğinde olduğu gibi sarılır ve iç malzemesi, kaşar peyniri, pastırma, domates, biber ve maydanozdan oluşur. Her bir malzeme küçük ya da ince parçalar halinde doğranır ve yufkanın içine konulur. Sigara böreğinden daha irice sarılır. Sıcak olarak servis edilir.
Malzemeler:
1 adet domates 1 adet çarliston biber 1 tutam maydanoz 1 su bardağı sıvı yağ 2 adet yufka 150 gr pastırma 200 gr rende kaşar
Yapılışı:
Yufkaları dört üçgen elde edecek şekilde kesin. Pastırmaları ince ince dilimleyin, doğradığınız biber ve domatesle teflon tavaya koyarak 1-2 dakika sote edin. Soğuyunca kıyılmış maydanoz ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Yufkayı kalın bir sigara böreği şeklinde sarın. Tüm yufkalar bitene kadar bu işleme devam edin. Yufkalar bittikten sonra kızgın yağa atarak altlı üstlü kızartın. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.
3
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Sigara böreği
Sigara böreği de yufka ile hazırlanan; sabah kahvaltılarında, 5 çaylarında sıklıkla tercih edilen lezzetli bir börek türüdür. Pratik yapımıyla da hem göze hem mideye hitap eden sigara böreği genelde yağda kızartılsa da fırında da yapılabilir.
Malzemeler:
3 adet yufka 250 gr. light beyaz peynir Yarım demet maydanoz 1 adet yumurta Sıvıyağ
Yapılışı:
Her yufkayı 16 parçaya bölün. Beyaz peyniri derin bir kaba alın ve çatalla ezin, maydanozu ince ince kıyın. Yumurtayı, maydanozu peynirin içine ilave edin ve hepsini karıştırın. Üçgen şeklinde kestiğimiz yufka parçasının geniş tarafına malzemeden bir tatlı kaşığı koyun, iki tarafını kıvırın ve çok sıkı olmadan sarın, yufkanın sivri ucunu parmağınızla ıslatın ve yapıştırın. Hepsini böylece sardıktan sonra fırın tepsisine dizin, yumurta fırçası ile çok az sıvıyağ sürün. Fırının ızgara kısmını açarak börekleri önlü arkalı kızartın. Sıcak servis yapın.
4
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Tavada kolay su böreği
Malzemeler:
3 adet yufka 2 adet yumurta 100 gram eritilmiş tereyağı
İç malzemeler:
1 kalıp peynir Maydanoz
Üzeri için:
Su Sıvı yağ
Yapılışı:
Tereyağını eritin ve ılıkken içine yumurtaları kırıp karıştırın. Peynir ve ince kıyım maydanozu karıştırın. Yufkaları tam ortadan ikiye kesin (6 parça yufka elde ediyoruz). Her bir yufkanın üzerine tereyağlı karışımdan yeteri kadar sürün. Üzerine peynirli harcı serpin ve rulo şeklinde sarın. Büyük boy bir tavanın tam ortasından başlayıp, tüm yufkaları uç uca ekleyip dolayın. Böreğin hafif üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve 3-4 dakika bu şekilde bekletin. Tavanın üzerine tercihen bir kapak kapatarak bir yöne doğru eğip böreğin suyunu tamamen süzün.Böreğin üzerine ve yanlara hafifçe sıvı yağ gezdirin. Orta ateşte tavayı ara ara çevirerek altını kontrollü bir şekilde pişirerek kızarmasını sağlayın. Bu esnada börek çok güzel kabaracaktır. Altı pişen böreği bir kapak yardımıyla tavadan ters çevirin. Çiğ olan kısım alta gelecek şekilde tekrar tavaya koyun.İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişirin. Pişen böreği ters çevirerek servis tabağına alın.
Not: Bu tarif, mutfakvetatlar.blogspot.com.tr yazarı Selma Mollaoğlu'na aittir.
5
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Pratik börek
Malzemeler:
3 adet yufka
Sos malzemesi için: 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
İç malzemesi için: 1 parça beyaz peynir 1 tutam maydanoz
Üzeri için: 1 yumurta sarısı Arzuya göre susam, çörek otu ya da haşhaş tohumu
Hazırlanışı:
1. yufkayı tezgaha serin. Üzerine yeteri kadar sos malzemesinden sürün ve 2. yufkayı üzerine serin. Yine yeteri kadar sos malzemesini her yanına sürün ve 3. yufkayı da en üste serin. Sos malzemesini sürün. Karşılıklı kenarları içe katlayarak yuvarlak olan yufkaya kare şekli verin ve sos malzemesinin kalanını sürün. İnce kıyım doğranmış maydanozu peynir ile güzelce karıştırın ve bu karışımı yufkanın üzerine serpin. Zarf şekli verir gibi köşeleri karşılıklı olarak ortada birleştirin. 4 adet büyük üçgen elde edin. Önce bu üçgenleri bıçakla kesin. Her bir üçgeni pizza dilimi keser gibi 4 eşit parçaya kesin ve 16 adet üçgen börek elde edin. Börekleri buzdolabı poşetlerine yeterli sayıda düzgünce yerleştirin. Poşetlerin havasını alıp ağzını bağlayın. En az 1 gece dondurucuda bekletin. Pişireceğiniz zaman börekleri ÇÖZDÜRMEDEN yağlanmış fırın tepsisine sıralayın ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Arzuya göre susam- çörek otu veya haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.
6
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Hazır yufka ile çıtır börek
Malzemeler:
3 Adet hazır yufka 1 su bardağı çiçek yağı 1 yemek kaşığı sirke 4 yemek kaşığı un Tuz
İç harcı için malzemeler: 250 gram kıyma 250 gram ıspanak 1 orta boy soğan Tuz Karabiber Pul biber
Hazırlanışı:
Bu yufkanın iç harcını arzu ettiğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Peynirli-maydanozlu bir karışım veya kıymalı soğanlı olarak ya da haşlanmış patatesle hazırlayabileceğiniz bir iç harç ile yapabilirsiniz. Ya da bu tarifteki gibi kıymalı-ıspanaklı nefis iç harcını da kullanabilirsiniz. İç harcımız için ıspanakları iyice yıkayıp doğrayın. Soğanları yemeklik doğrayın ve yeteri kadar sıvı yağda kavurun. Soğanlar iyice piştikten sonra kıymayı ekleyin. Katışıma en son ıspanakları ekleyin. Ispanaklar suyunu çektiğinde baharatları ve tuzu da ekleyin ve soğumaya bırakın. 1 adet yufkayı tezgâha serin çıtır çıtır olmasını sağlayacak karışımımız olan sıvı yağlı harcı sürüp, ortadan ikiye katlayın. Bu katlama işlemi işlemi yufka hemen birbirine yapışacağından dikkatlice yapılmalıdır. Önemli olan birbirine eşit şekilde yapışması. Bu işlemi yerine getirdikten sonra böreği üçgen sigara böreği yufkası şeklinde kesip 6 eşit parça elde edin. Her ayırdığınız üçgen yufkaya yine çıtır kıvam sağlayacak sıvı yağlı karışımı sürün ve geniş olan kısma hazırladığınız ıspanaklı kıymalı harcı sürüp sigara böreği gibi rulo olacak şekilde sarın. Yağlı kâğıt serdiğiniz tepsiye yerleştirip, üzerine yumurta sarısını fırça yardımıyla sürün ki nar gibi kızarsın. Fırını önceden 180 derecede ısıtın ve fırına tepsinizi sürün. Böreklerin üzeri kızarana kadar pişirin. Çıtır çıtır böreğiniz hazır...
NOT: Bu böreğin çıtır çıtır olmasının sırrına gelince... Yufkaya sürmek için sıvı yağ, un, sirke ve tuzu birbirine aynı kapta iyice karıştırıp boza kıvamına getirmek gerekiyor, böylelikle böreğiniz bu harç sayesinde çıtır çıtır olacak.
7
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Patatesli yufka böreği
Patatesli yufka böreği hem kolay hem de çok lezzetli bir tariftir. Belki de bu başlığı okuyunca “ne varmış patatesli börek yapmakta” diyebilirsiniz ama bilmeyenleri de unutmamak lazım. Lezzeti ve kıvamı yerinde bir böreğin nasıl yapıldığını, püf noktalarıyla birlikte burada bulabilirsiniz.
Malzemeler:
4 adet yufka
İç malzeme: 1/2 (yarım) demet maydanoz 5-6 dal taze soğan 4 adet patates Göz kararı karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, sumak 1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ
Yufkaları ıslatmak için; 1 su bardağı kadar sulu yoğurt 1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ 2 yumurta (birinin sarısını ayırın)
Üzeri için: Bolca susam
Önce iç malzemelerini hazırlayın. 1/2 demet kadar maydanozu kıyın. 5-6 dal taze soğanı, yeşil kısımlarıyla birlikte ince halkalar halinde doğrayın. 4 adet patatesi suda haşlayıp, küp şeklinde doğradıktan sonra yeşilliklerle birlikte baharatlarını da ekleyip iyice karıştırın. Baharat olarak karabiber, kırmızı pul biber, kimyon ve damak zevkinize göre bir miktar sumak kullanabilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin zevkinize kalmış. En son 1/2 çay bardağı sıvı yağ eklemeyi unutmayın.
Yufkaları ıslatmak için; Yufkaları ıslatmak için 1 su bardağı kadar sulu yoğurdun içine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 yumurta (birinin sarısını ayırın) ekleyip iyice çırpın.
Hazırlanışı
Böreğimiz için 4 adet yufkaya ihtiyacımız var. Yuvarlak bir tepsiye ilk önce yine yuvarlak keseceğiniz yağlı kağıdı koyun. Üzerine bir adet yufkayı serin ve yoğurtlu harçtan bir kepçe kadar gezdirin. İkiye bölünmüş 1 adet yufkanın yarısını koyup harçtan 1 kepçe daha gezdirin ve diğer yarısını da koyup, bu sefer harcı dökmeyin. Hazır olan iç harcı bu aşamada koyun ve aralık kalmayacak şekilde iyice yayın. Kalan 2 yufkayı da aynı şekilde ikiye bölerek ve aralarına yoğurtlu harçtan birer kepçe dökerek devam edin. En son kata da yoğurtlu harcı döktükten sonra kenarlardan sarkan yufkaları içine toparlayıp kalan harcı üzerine yayarak dökün. Ayırdığınız yumurta sarısını da fırça yardımıyla üzerine sürüp bolca susam serpin. Böreğimiz fırına gidiyor; 180 derece ısınmış olan fanlı fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan börek beni benden alır. Fırından çıkarttığınız böreğin üzerini temiz ince bir bezle örtün ve 10-15 dakika kendine gelmesine izin verin. Afiyet olsun.
8
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Tepsi böreği
Tepsi böreği farklı şekillerde farklı malzemeler kullanılarak hazırlanabilir. El yapımı hamurla da hazır yufkayla da yapılabilir. Yufkaların ince ve yırtılmamış olmasına özen göstermek gerekir.
Malzemeler:
3 adet yufka 200 gram peynir 1 demet yeşil soğan 1 adet yumurta sarısı
Sos için: 2 yemek kaşığı un ½ su bardağı sıvı yağ ½ su bardağı su 1 yemek kaşığı sirke
Yapılışı:
Önce yeşil soğanları doğrayın. Bir kapta peynir ile soğanı karıştırın. Başka bir kapta sos malzemeleri olan un, sıvı yağ, su ve sirkeyi karıştırın. İlk yufkayı serin.Üzerine hazırladığınız sosu dökün ve her yerine eşit gelecek şekilde sürün. Yufkaları ortadan ikiye bölün. Geniş kısmına peynirli soğanlı harcı koyup rulo şeklinde sarın. Rulo şeklinde sardığınız börekleri tepsiye koyun. Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerine 1 yumurta sarısı sürerek 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.
9
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Kol böreği
Türk mutfağına özgü bir börek çeşidi olan kol böreğinin kıymalı çeşidi aynı zamanda Bosna Hersek’in milli yemeklerindendir. Peynirli, ıspanaklı, patatesli ve kıymalı çeşitleri vardır. Kol böreği yapımında hazır yufka kullanılabildiği gibi, elle açılan yufka da kullanılabilir.
Malzemeler:
250 gram kıyma 2-3 adet patates 1 adet soğan 5 adet yufka 2 adet yumurta 1 su bardağı süt 100 gr. tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 2 çorba kaşığı susam
Yapılışı:
Soğanı sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun. Kıymayı da ekleyip biraz kavurduktan sonra patates, tuz, karabiber ekleyin ve pişirmeye devam edin. Ayrı bir yerde eritip soğuttuğunuz tereyağına, sıvı yağı ve yumurtaları ilave edip çırpın. Yufkaları ortadan ikiye bölün ve yağlı harçtan üzerlerine sürün. Yufkaların yuvarlak olan kısmına kıymalı harçtan koyup kol böreği şeklinde rulo yapın. Ardından gül böreği gibi sarıp yağlanmış tepsinin ortasına dizin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayıp fotoğraftaki gibi tepsiye yerleştirin. Üzerine kalan harcı sürüp sütü dökün. Bolca susam serpip ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Afiyet olsun.
10
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Tandır böreği
Tandır böreği Kayseri’nin yöresel tatlarından biridir. Elle açılan yufkaya terayağı ve tahinden oluşan karışım sürülür. Kat kat açılan yufkaların arasına kıymalı harç dağıtılır.
Malzemeler:
Hamuru için: 1 yemek kaşığı sıvı yağ 2 su bardağı su veya süt 1 tatlı kaşığı tuz ½ paket yağ maya 1 çay kaşığı kabartma tozu Alabildiği kadar un
Arası için: 1 paket margarin veya tereyağı ½ su bardağı tahin
İçi için: Kavrulmuş dana kıyma
Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı 1 yemek kaşığı sıvı yağ Susam
Yapılışı:
Hamur elde etmek için un, yağ, su, tuz, maya ya da kabartma tozunu karıştırıp kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım. Yapılan hamur 2 eşit parçaya ayıralım. İlk hamur oldukça ince açılıp üzerine tahin ve yağ karıştırarak sürelim. Hamurun ortasına bir tabak konularak keselim. Kenardaki parçalar 8 parçaya bölünerek ortadakinin üzerine koyalım. Altta kalan hamurun kenarlarını üstteki hamurların üzerine kapatalım ve aynı biçimde hazırlanan diğer hamurlarla birlikte buzdolabına koyalım. Üst kısmına iç malzemesini yayalım ve üstüne de açılan diğer hamuru koyalım. Yumurta sarısı ve sıvı yağı karıştırıp böreğin üstüne sürelim. İstenildiği kadar susam serpelim. 180 derecede ısıtılmış fırında böreğin üzeri kızarıncaya dek pişirelim. Afiyet olsun
11
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Patatesli kol böreği
Malzemeler:
5 adet hazır yufka Göz kararı püre haline getirilmiş patates yemeği (Patatesleri haşlayarak, içine tereyağ, tuz, karabiber ve kimyon koyup püre haline getirebilirsiniz.) 1 adet yemeklik doğranmış soğan 4 yemek kaşığı yoğurt 1 adet yumurtanın akı (sarısı üzerine sürülecek) 1/2 çay bardağı sıvı yağ Göz kararı susam
Yapılışı:
Öncelikle akşamdan kalan patates yemeğinizi patates ezici yardımıyla püre haline getirin. Bir kaseye yumurta akını, yoğurdu ve sıvı yağı koyup iyice çırpın. Yufkayı komple açıp yarısına yoğurtlu sosu fırça yardımıyla sürün. Diğer yarısını üzerine kapatıp tekrar sos sürün. Yufkanın düz tarafına bir sıra ezilmiş patates koyun. Sonra sıkıca yuvarlamaya başlayın ve kol böreğinin ortasını oluşturun. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı ile 3 yemek kaşığı sıvı yağı karıştırıp sürün. Susamla süsleyin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet olsun.
12
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Tavada kolay kıymalı su böreği
Malzemeler:
2 adet soğan 300-400 gr kıyma 2-3 yemek kaşığı erimiş tereyağ 1 su bardağı su 3 yufka
Yapılışı:
Soğanı ince ince doğrayın , kıyma ile birlikte kavurun . Tuz ve karabiber ilave edin. Kıyma yağsız ise 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Kıyma suyunu çekince ocaktan alın. Göz kararı üçe bölün . Açtığınız yufkanın yarım yüzeyine kıymayı yayın. Yufkanın kalan yarım yüzeyini erimiş tereyağı ile yağlayın. Kıymalı taraftan başlayarak rulo sarın . Tavayı yağlayın. Rulo şeklindeki yufkayı tavanın ortasından itibaren döndürerek yerleştirin . Çok sıkı sarmayın tavaya da çok sık yerleştirmeyin. Diğer iki yufkaya da aynı işlemi uygulayın . Tavayı ocağa alın üzerine bir su bardağı su ( oda ısısında) dökün ,kapağı kapalı bir şekilde kaynayana kadar pişirin . Su kaynayınca kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin . Daha sonra böreğin diğer tarafını çevirin . Bu defa bir su bardağı kaynar su dökün ve yine kısık ateşte pişirmeye devam edin. Tavanın ısı merkezini değiştirerek böreğin kenar kısımlarınında kızarmasını sağlayın. Nar gibi kızaran böreğinizi dilimleyerek servise sunun.