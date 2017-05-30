Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı kolay ramazan pidesi tarifi

Ramazan sofralarına lezzet katan ev yapımı sıcacık ramazan pidesinin tadı bir başka olmaz mı? Fırın önünde kuyruk beklemek istemeyenler için evde yapılabilecek çıtır çıtır ramazan pidesi tarifi... • 1 yumurta• 1 kahve fincanı tereyağı• 1 kahve fincanı sıvıyağ• 1 kahve fincanı şeker• 1 büyük çay fincanı ılık süt• 1 büyük çay fincanı ılık su• 1 paket maya• 1 çay kaşığı tuz• 3 büyük bardak unYumurta sarısını ve unun 1 bardağını ayırın. Diğer tüm malzemeleri karıştırarak ve ayırdığınız 1 bardak unu azar azar yedirerek yumuşak bir hamur hazırlayın.Üzerini streç filmle örterek mayalanmasını bekleyin. Hamur 2 katı kadar kabarınca 3 parçaya ayırıp, yuvarlak bir beze yapın.Ellerinizle çember şeklinde açıp pişirme kâğıdı serili tepsiye koyun ve parmaklarınızla bastırarak üzerine geleneksel pide şekli verin.Tepsinin üzerini kapatarak yarım saat kadar tekrar mayalanmasını sağlayın. Kabarınca üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün, 180 derece ısınmış fırında pişirin.