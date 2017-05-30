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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ev yapımı kolay ramazan pidesi tarifi

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesini evde kendiniz yapmak ister misiniz? İşte kolay ramazan pidesinin yapılışı.

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1
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Ramazan sofralarına lezzet katan ev yapımı sıcacık ramazan pidesinin tadı bir başka olmaz mı? Fırın önünde kuyruk beklemek istemeyenler için evde yapılabilecek çıtır çıtır ramazan pidesi tarifi...

2Malzemeler
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Malzemeler

• 1 yumurta

• 1 kahve fincanı tereyağı

• 1 kahve fincanı sıvıyağ

• 1 kahve fincanı şeker

• 1 büyük çay fincanı ılık süt

• 1 büyük çay fincanı ılık su

• 1 paket maya

• 1 çay kaşığı tuz

• 3 büyük bardak un

3Yapılışı
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Yapılışı

Yumurta sarısını ve unun 1 bardağını ayırın. Diğer tüm malzemeleri karıştırarak ve ayırdığınız 1 bardak unu azar azar yedirerek yumuşak bir hamur hazırlayın.

4
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Üzerini streç filmle örterek mayalanmasını bekleyin. Hamur 2 katı kadar kabarınca 3 parçaya ayırıp, yuvarlak bir beze yapın.

5
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Ellerinizle çember şeklinde açıp pişirme kâğıdı serili tepsiye koyun ve parmaklarınızla bastırarak üzerine geleneksel pide şekli verin.

6
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Tepsinin üzerini kapatarak yarım saat kadar tekrar mayalanmasını sağlayın. Kabarınca üzerine ayrılan yumurta sarısını sürün, 180 derece ısınmış fırında pişirin.

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