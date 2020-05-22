Ramazan Bayramı’nı sağlıklı geçirmeniz için 8 öneri

Probiyotiklerle bağışıklığınızı güçlendirin Vücut için yararlı bakterilerin yani probiyotiklerin bağışıklığı güçlendirme, sindirim sistemini düzenleme ve iştah kontrolü gibi önemli rolleri bulunmaktadır. Probiyotik maya ile hazırlanmış yoğurt veya kefirin beslenme planına eklenmesi sağlanmalıdır. Piyasada satılan probiyotik takviyeleri için ise mutlaka doktora veya beslenme uzmanına danışılması gerekmektedir. Pek çok alışkanlık gibi beslenme alışkanlığının değiştirilmesi de zaman alabilmektedir. Yalnızca iyi bir görünüm için değil, sağlıklı kalmak için de en önemli etken olan dengeli beslenme düzenine adım adım ilerlemeye çalışmak önemlidir.