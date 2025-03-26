×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Ramazan bayramında sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 09:04

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar, bayramda sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine geçişin önemini anlattı.