Ramazan bayramında sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Şerbetli Tatlılar Yerine Sütlü Tatlıları Tercih Edin

Bayramda en sık yapılan beslenme hatalarından birinin fazla miktarda şerbetli tatlı ve hamur işi tüketimi olduğunu belirten Dr. Yenipınar, “Şekerin vücutta fazladan depolanması kilo artışına neden olabilir ve kan şekeri dengesizliğine yol açabilir. Bu nedenle, tatlı tercihi şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılardan yana kullanılmalıdır” dedi.