Ramazan bayramında sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Bayram Sabahına Sağlıklı Bir Kahvaltıyla Başlayın
Dr. Yenipınar, bayram sabahlarının genellikle şölen havasında geçtiğini belirterek, “Bayram kahvaltısında börek, çörek gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler yerine; yumurta, peynir, zeytin, ceviz, mevsim yeşillikleri ve tam tahıllı ekmek içeren geleneksel Türk kahvaltısı tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.
Yenipınar, bayram ziyaretlerinde tatlı ikramlarının fazla olacağını hatırlatarak, kahvaltıda bal, reçel gibi tatlı yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.