Ramazan ayını kilo almadan sağlıkla geçirmek için önemli uyarılar

İftardan 1 ya da 2 saat sonra meyve ve kefir, ayran, yoğurt, tarçın da ilave edilerek tatlı yerine tercih edilebilir diyen Diyetisyen Nurgül Yeşilırmak, iftardan sonra tatlı yemek isteyenlere haftada 1 ya da 2 gün olmak üzere, aşırı şerbetli ve ağır hamur tatlıları yerine meyve ve sütlü tatlılar (güllaç, muhallebi, sütlaç, puding veya dondurma) tercih etmeyi önerdi.