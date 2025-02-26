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Ramazan ayını kilo almadan sağlıkla geçirmek için önemli uyarılar

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:15

Sağlıklı beslenme, yaşamın her döneminde olduğu gibi Ramazan ayında da oldukça önemli. Diyetisyen Nurgül Yeşilırmak, Ramazan’ı sağlıklı şekilde geçirmek isteyenler için önemli ipuçları paylaştı.