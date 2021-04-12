Ramazan ayında nasıl beslenmeli, nelere dikkat etmeli? İşte Ramazan ayında tok tutan öneriler...

Koronavirüs dönemi içinde bulunduğumuz için bağışıklığı güçlü tutmak gerekir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmenin ramazan ayında da sürdürülebilmesi için en az üç öğün yapmak gereklidir. İftar ve sahur iki ana öğün ve iftardan sonra en az bir ara öğün yapılarak besin ihtiyaçları dengeli olarak vücuda alınmalıdır.