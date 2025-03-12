Ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmanın yolları

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmek, metabolizmayı hızlandırmak için gerekli öğün sayısını tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Sahur öğününün atlanması veya sadece su ile geçiştirilmesi, kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve dolayısıyla halsizlik ve baş dönmesine sebep olmaktadır. Sahur öğününde yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek yemekler tercih edilirse de, gece (uykuda) metabolizma hızı düştüğü için alınan enerjinin yağa dönüşme hızında (ağırlık artışı) artış olacaktır. Sahurda, peynir, yumurta, süt, yoğurt, tam tahıllı ekmekler gibi uzun süre tok tutan seçenekler veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt, salata gibi lif içeriği yüksek besinler metabolizmayı hızlandırır. Acıkma süresini uzatabilmek için midenin boşalma süresini uzatan yiyecekler tercih edilmesi gerekmektedir. Bu yiyeceklere örnek olarak, kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur gibi protein ve lif içeriği yüksek besinleri verebiliriz. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, su tüketimidir. Vücut için gerekli su miktarını tüketiyor olmak, kabızlığı önlemek gibi birçok fayda sağlayacaktır. Susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında sık sık su içilmesi önem taşımaktadır. Yeterli su içmek metabolizmayı hızlandırır. Bir diğer konu ise, tüketilen içeceklerin doğru seçimidir. İçecek ihtiyacı duyulduğunda; meyve suyu veya gazlı içecekler yerine ayran, maden suyu veya ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak kabızlık görülebilir. Bunu önleyebilmek amacıyla, sıvı tüketimine, lif oranı yüksek yiyeceklerin (kuru baklagiller, tam tahıllar, sebzeler, meyveler) tüketimine özen gösterilmelidir. Ara öğünlerde ise taze–kuru meyveler, hoşaf, ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar tercih edilebilir. Kabızlığı önlemek metabolizmayı hızlandırır. Mideyi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol altına alabilmek için kızartma, kavurma, tütsüleme gibi yöntemler yerine ızgara, haşlama, buğulama, fırınlama yöntemleri tercih edilebilir. Fazla kalori alımı, ramazanda ağırlık artışına yol açar. Tatlı isteği oluştuğunda şerbetli/yağlı tatlılar yerine sütlü (güllaç, sütlaç, muhallebi) veya meyve tatlıları (ayva-kabak tatlısı) gibi düşük kalori ve yağ içeriği düşük olan tatlıların tüketilmesi daha yararlı olacaktır. Yürüyüş ve spor metabolizma hızınızı etkilemektedir. Bu sebeple eğer imkânınız varsa yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.