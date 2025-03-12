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Ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmanın yolları

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#Ramazanda Beslenme#Sağlıklı Oruç#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:32

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, Ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmak ve olası problemleri önlemek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizler için anlattı.