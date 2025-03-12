Ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmanın yolları

Su tüketimine dikkat!

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, su tüketimidir. Vücut için gerekli su miktarını tüketiyor olmak, kabızlığı önlemek gibi birçok fayda sağlayacaktır. Susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında sık sık su içilmesi önem taşımaktadır.