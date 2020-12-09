Rafine şeker yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler değişir?
Şeker acımasız bir besindir ve bağımlılık yapar, hatta size pek bir iyiliği de olmaz. Kilo almanın yanı sıra artan rafine şeker tüketimi insülin direnci, diyabet gibi hastalıkların riskini de arttırabilir. İşlenmiş şekeri günlük hayatınızdan çıkarmak ürkütücü ve imkansız gibi görünebilir. Şekeri kestiğinizde meydana gelen tüm olağandışı şeyleri anlamak ise bu alışkanlığınızdan kurtulmanızı sağlayabilir.
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1
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Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker, fazla kullanımı sonrasında pek çok hastalığa da davetiye çıkarabiliyor.
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Türk toplumunda çay ve kahvenin yeri bir başkadır. Çok sevdiğimiz bu içecekleri ise neredeyse herkes şekerli içiyor. Hatta şekersiz içilse bile yanında mutlaka bir tatlı ikram ediliyor.
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Şeker kullanımını bu denli yoğun olduğundan, günlük hayattan çıkarmak da oldukça korkunç gelebilir. Peki hayatımızdan şekeri çıkarsaydık ne olurdu? İşte cevabı…
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Bir saat sonra
Birkaç saat sonra bile ufak değişiklikler olabilir. Günlük tükettiğimiz şeker miktarına bağlı olarak kan şekeri seviyelerinde değişen düşüşler, terleme, sinirlilik hali ve üzüntü yaşayabilirsiniz. Bunlar sizi paniğe sürüklemesin. Lifli taze sebzeler, protein kaynaklar ve sağlıklı şeyler tüketerek bu semptomlarla savaşabilirsiniz.
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Bir gün sonra
Şeker tüketmeyi bıraktıktan hemen sonraki günler belki de en zor olanlarıdır. Baş ağrısı ve enerji seviyelerinde düşüş gibi semptomlarınız olabilir. Muhtemelen güçlü bir tatlı isteğiniz olacak ama şimdiden vücudunuz kendini iyileştirmeye başlıyor. Aynı zamanda işlenmiş şekeri kesmek bağırsak sağlığını da olumlu etkiler.
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Bir hafta sonra
Bu zaman dilimi sihrin gerçekleştiği zaman olarak adlandırılabilir. Vücudunuz insülin seviyelerindeki gelişmelerle ilgili kendini hızla onarmaya başlayacaktır. Yaklaşık 72 saat içinde, insülin seviyeleri sabitlenmeye başlar ve diğer hormonlar da normal seviyelerine dönmeye başlar. Dikkat çeken en büyük farklardan biri de ciltteki netlik olacaktır.
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Bir ay sonra
Şekersiz hayata başladığınız süre arttıkça değişimi daha da fazla anlayacaksınız. Şekerin iştahınızı artırdığını, kilo almaya neden olduğunu göreceksiniz. Kan şekeri seviyelerinde iyileşme, doğal kilo kaybı ve bağırsak sağlığı gibi olumlu gelişmeler olacak.
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Altı ay sonra
Altı ay sonunda şeker yeme alışkanlığınızdan o kadar uzak olacaksınız ki neredeyse şekere bakamayacak hale geleceksiniz. Sabit kan şekeri seviyeleri ile birlikte inatçı göbek yağlarının da sizden uzaklaştığını göreceksiniz. Daha da önemlisi genel olarak daha sağlıklı olacaksınız. Rafine şekersiz geçirdiğiniz altı ay diyabet ve pek çok hastalıkla birlikte erken yaşlanma riskinizi de azaltacaktır.
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Bir yıl sonra
Günlük yaşantınızdan şekeri çıkardığınızda cilt kaliteniz artacak ve akne, tahriş gibi sorunlarınız azalacaktır. Daha da iyisi diyabet, kalp krizi ve felç gibi önlenebilir hastalıkların riskinde ise genel bir azalma yaşanacaktır. Yaşam kalitenizdeki yükselişten de anlayacaksınız ki rafine şekersiz yaşam aslında pek de korkunç değil.
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Böyle bir adım atmak oldukça zor gözükse de kendi iyiliğiniz için mutlaka denemelisiniz. Emin olun çok kısa zamanda buna alışacaksınız ve vücudunuzda görülen değişikliklerle de yaşam normaliniz haline getireceksiniz.