Rafine şeker yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler değişir?

Altı ay sonra Altı ay sonunda şeker yeme alışkanlığınızdan o kadar uzak olacaksınız ki neredeyse şekere bakamayacak hale geleceksiniz. Sabit kan şekeri seviyeleri ile birlikte inatçı göbek yağlarının da sizden uzaklaştığını göreceksiniz. Daha da önemlisi genel olarak daha sağlıklı olacaksınız. Rafine şekersiz geçirdiğiniz altı ay diyabet ve pek çok hastalıkla birlikte erken yaşlanma riskinizi de azaltacaktır.