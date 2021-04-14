Punch nedir, nasıl yapılır? Yeni başlayanlar için adım adım punch nakışı yapımı

Punch Nakışı Nasıl Yapılır? İşlemek istediğimiz deseni kumaşa aktardıktan sonra, kasnağınızı vidasından açın. Küçük olan kumaşın üzerine yerleştirin ve büyük olan kasnağı da kumaşın üzerine koyup ikisi arasında güzelce gerdirerek sıkıştırın. Sonrasında vidayı tekrar sıkın. Kumaşı bu noktada biraz daha gerdirebilirsiniz.



Punch iğnesinde boyunu ayarlamak için bir düğme var önce onu orta ayara getirin. Ayarı artırdıkça daha şişkin ilmekler, azaltırsanız daha ufak ilmekler elde edersiniz.



Sonra iğne paketinin içinden çıkan ip geçirme aparatlarından uzun olan ile ipi iğnenin başından ucuna geçirin.



Kısa olan ip geçirme aparatı ile de iğnenin ucundaki delikten ipi geçirin.



İğnenin açık olan ucu yukarı bakacak şekilde elinizde tutun ve kumaşı bir kez delin. Bu ilk delme noktasında kumaşın altından ipi çekin. Sonraki işlemlerde de bu işlemin aynısını yaparak, iğneyi aynı şekilde takıp çıkararak desen üzerinden hafif aralıklar vererek ilerleyebilirsiniz. Aralıklar ne çok sık ne de çok gevşek olmalı. Farklı renklere geçmemiz gerektikçe ipi kesip yeni renk ipi anlattığım şekilde geçirip devam edin.



Yapmış olduğunuz punch nakışı, kumaşın size dönük olmayan alt kısmında oluşuyor, ancak dilediğiniz tarafı da kullanabilirsiniz.



Desen bittikten sonra, potlu tarafı çevirin ve sarkmış ipleri, ilmeklerle eşit boyda olacak şekilde makas ile kesin.



Ardından punch iğnesi yardımı ile özellikle sınırlarda birbirine karışan yerler varsa onları ayırarak düzeltin.



Sökülme olmaması için desenin ters tarafına yapıştırıcı sürerek sabitleyin.



Bir parmak kalınlığında boşluk bırakıp kumaşı kesin.



Sonrasında birer parmak aralıklarla o boşluk kısmına dikine kesikler atın ve yapıştırıcı yardımıyla kullanacağınız desenin arka tarafına yapıştırın.



Punch nakışınız artık hazır! Güzel günlerde kullanın…