Punch nedir, nasıl yapılır? Yeni başlayanlar için adım adım punch nakışı yapımı
Son günlerin en popüler el işlerinden biri olan punch nakışı, tokadan yastığa aklınıza gelebilecek pek çok çeşit aksesuar ve dekorasyonda kullanılıyor. Evde fazlasıyla vakit geçirdiğimiz bu günlerde, “punch nedir, punch nakışı nasıl yapılır?” soruları her geçen gün daha fazla merak uyandırıyor. Siz de verimli vakit geçirmek ve aynı zamanda eğlenmek istiyorsanız, yeni başlayacak olanlar için punch nakışı yapımını paylaşıyoruz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ortaya çıkan esere bakıldığında yapımı zormuş gibi gelse de aslında basit malzemelerde punch nakışını evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Kasnak, iğne ve ipleriyle kendi zevkinize göre tablo, yastık kılıfı, toka ve daha birçok şeyi işleyebileceğiniz punch nakışıyla, siz de trendlere ayak uydurmak istiyorsanız, işte adım adım punch nakışı yapılışı…
2
Punch Nedir?
Harika bir stres atma yöntemi olan punch, kendine özel iğne, kasnak ve ipinin olduğu bir tür el işidir. Punch nakışı kumaş üzerine kendi özel iğnesi ile 3 boyutlu görünen bir işleme tekniği olarak bilinir. Bu teknikte kumaş üzerinde dikiş yapmak yerine, delme iğnesi iğneyi yüzeyde tutarken ipliği kumaşa doğru iter.
Zımba iğnesi işlemenin sonucu, halı işlermiş gibi ilmeklerden yapılmış son derece dokulu bir tasarımdır. Her örgü gibi punch nakışı da hızlı yol alabilmek için pratiklik gerektirir. Ancak kısa bir zaman sonra eliniz alışır ve daha hızlı bir şekilde işlemeye başlarsınız.
3
Punch Nakışı İçin Malzemeler:
Bir adet punch iğnesi
Kasnak
Kumaş ve ip
Deseni kâğıttan kopyalayacaksanız kopya kağıdı
Punch için uygun sıvı yapıştırıcı gerekebilir.
4
Punch Malzemeleri Nasıl Seçilir?
Punch iğnesi seçimi: Yeni başlayanlar önce hazır bir punch kiti almak en mantıklısı olacaktır. Başlangıçta bir kumaş-ip-iğne uyumunu yakından görmek, hazır sette gelen malzemelerle yeterince tecrübe kazanmanızı sağlar.
Punch ipi seçimi: Punch nakışı için yün ipler tercih etmek gerekir. Kalınlığına da kullanacağınız iğne ve yapmak istediğiniz desen doğrultusunda karar verebilirsiniz.
Punch nakışı kumaş seçimi: Punch nakışı için en uygun kumaşlar Monk(keşiş) bezi denilen kumaşlardır. Aynı zamanda, keten ve çuval kumaşları da oldukça tercih edilenlerden. Farklı amaçlar için farklı dokuda kumaşları da deneyimleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken başka bir nokta da kumaşın ip ve iğneyle uyumu. Punch nakışında İğnenin kumaş deliklerinden geçebiliyor olması ve kumaşın ipi tutabiliyor olması önemlidir.
Punch için kasnak seçimi: Kasnak seçerken dikkat etmeniz gereken kumaşın kasnakta çok kaymıyor olmasıdır. Kumaşın gergin olması rahat çalışmak için önemli ve kumaş kayıyorsa sürekli gevşeyecek, nakış işlemesi daha da zor olacaktır.
5
Punch çizimi nasıl yapılır?
Beğendiğiniz şekli direkt olarak internetten bulup çıktısını alın.
Sonra ister kopya kâğıdı kullanarak kumaşın üzerine çizin, ister kumaşı şeklin üzerine getirip hafif silik de olsa görünen şeklin üzerinden geçerek çizin.
Zımba iğnesi için uygun olan çoğu kumaş, desen çizmek için çok kalın olabilir. Demir aktarma kalemleri bunun için uygun olacaktır, ancak aktarma yöntemi en iyi yöntem diyebiliriz. Ayrıca tasarımınızı ince uçlu kalıcı bir kalemle serbestçe de yapabilirsiniz.
6
Punch Nakışı Nasıl Yapılır?
İşlemek istediğimiz deseni kumaşa aktardıktan sonra, kasnağınızı vidasından açın. Küçük olan kumaşın üzerine yerleştirin ve büyük olan kasnağı da kumaşın üzerine koyup ikisi arasında güzelce gerdirerek sıkıştırın. Sonrasında vidayı tekrar sıkın. Kumaşı bu noktada biraz daha gerdirebilirsiniz.
Punch iğnesinde boyunu ayarlamak için bir düğme var önce onu orta ayara getirin. Ayarı artırdıkça daha şişkin ilmekler, azaltırsanız daha ufak ilmekler elde edersiniz.
Sonra iğne paketinin içinden çıkan ip geçirme aparatlarından uzun olan ile ipi iğnenin başından ucuna geçirin.
Kısa olan ip geçirme aparatı ile de iğnenin ucundaki delikten ipi geçirin.
İğnenin açık olan ucu yukarı bakacak şekilde elinizde tutun ve kumaşı bir kez delin. Bu ilk delme noktasında kumaşın altından ipi çekin. Sonraki işlemlerde de bu işlemin aynısını yaparak, iğneyi aynı şekilde takıp çıkararak desen üzerinden hafif aralıklar vererek ilerleyebilirsiniz. Aralıklar ne çok sık ne de çok gevşek olmalı. Farklı renklere geçmemiz gerektikçe ipi kesip yeni renk ipi anlattığım şekilde geçirip devam edin.
Yapmış olduğunuz punch nakışı, kumaşın size dönük olmayan alt kısmında oluşuyor, ancak dilediğiniz tarafı da kullanabilirsiniz.
Desen bittikten sonra, potlu tarafı çevirin ve sarkmış ipleri, ilmeklerle eşit boyda olacak şekilde makas ile kesin.
Ardından punch iğnesi yardımı ile özellikle sınırlarda birbirine karışan yerler varsa onları ayırarak düzeltin.
Sökülme olmaması için desenin ters tarafına yapıştırıcı sürerek sabitleyin.
Bir parmak kalınlığında boşluk bırakıp kumaşı kesin.
Sonrasında birer parmak aralıklarla o boşluk kısmına dikine kesikler atın ve yapıştırıcı yardımıyla kullanacağınız desenin arka tarafına yapıştırın.
Punch nakışınız artık hazır! Güzel günlerde kullanın…