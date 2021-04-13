Probiyotik nedir, faydaları nelerdir? Probiyotik bulunan besinler
Sindirim sisteminin düzenli çalışması, sağlığın en önemli koşullarından biri. Buna yardımcı olan en önemli etken de bağırsaklarda bulunan flora bakterileri. Probiyotik ve prebiyotikler, bağırsak mikroflorasının sağlığının korunması ve işlevlerini yerine getirebilmesi için oldukça önemli. Peki probiyotik nedir, faydaları nelerdir? İşte probiyotik bulunan besinler...
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Probiyotikler, sindirim sisteminden kilo kontrolüne vücut için faydalı bakterilerdir. Bağırsak mikroflorasının sağlığını koruması ve işlevlerini yerine getirebilmesi için probiyotikler ve prebiyotiklere ihtiyaç olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, probiyotiklerin faydalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Probiyotiklerin faydaları
Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar.
Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır.
İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.
Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini artırırlar.
Kilo vermenize yardımcı olur.
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Probiyotik bulunan besinler
Peynir: Onlarca çeşidi ile sofralarımızda yerini alan peynir yararlı mikroorganizmaları içermesinden dolayı en iyi probiyotik kaynağı olmaktadır. Eğer hem probiyotikten zengin beslenmek hem de ideal ağırlığınızı korumak istiyorsanız keçi sütünden yapılmış lor peynirini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
Kefir: Hep söylenir belki de akla gelen ilk tercihtir, probiyotik bazlı kefir. Tüketim sıklığı ve miktarı açısından haftada 3 defa ikindi ara öğününüze alacağınız ev yapımı organik kefir, bağırsak floranızı güncel tutup sizi hastalıklardan korumada büyük etkiye sahip olacaktır.
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Nar ekşisi: Probiyotik söz konusu olduğunda organik ev yapımı nar ekşisi de yerini almalı bu listede. Lakin bu nokta da dikkat edilmesi gereken şey, hazır satılan market raflarını süsleyen nar ekşileri içeriği açısından el yapımı nar ekşisi ile ayrılmaktadır.
Elma sirkesi: Her derde deva niteliğinde sayılabilecek elma sirkesi, probiyotik açısından değerlendirilebilecek nadide besinler arasındadır. Özellikle kan şekeri regülasyonu konusunda faydasını gördüğümüz elma sirkesi, fermantasyon işlemi sırasında bir çok mikroorganizmaya sahip olup bağırsak florasının gelişmesinde ve beslenmesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Akşam yemeklerinden sonra uyumadan 2 saat kadar önce 1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, hem bağırsak sağlığımızı koruma da hem de insülin dirence tedavisinde bizi başarıya taşıyacak etkilere sahiptir.