Probiyotik nedir, faydaları nelerdir? Probiyotik bulunan besinler

Nar ekşisi: Probiyotik söz konusu olduğunda organik ev yapımı nar ekşisi de yerini almalı bu listede. Lakin bu nokta da dikkat edilmesi gereken şey, hazır satılan market raflarını süsleyen nar ekşileri içeriği açısından el yapımı nar ekşisi ile ayrılmaktadır.



Elma sirkesi: Her derde deva niteliğinde sayılabilecek elma sirkesi, probiyotik açısından değerlendirilebilecek nadide besinler arasındadır. Özellikle kan şekeri regülasyonu konusunda faydasını gördüğümüz elma sirkesi, fermantasyon işlemi sırasında bir çok mikroorganizmaya sahip olup bağırsak florasının gelişmesinde ve beslenmesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Akşam yemeklerinden sonra uyumadan 2 saat kadar önce 1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, hem bağırsak sağlığımızı koruma da hem de insülin dirence tedavisinde bizi başarıya taşıyacak etkilere sahiptir.