Preboyotikler bebekler için neden faydalı?

Prebiyotikler ve probiyotikler arasındaki fark ne? Bu iki terimle son yıllarda sıkça karşılaşmışsınızdır. Probiyotikler vücut için sağlıklı bakteriler olarak biliniyor; prebiyotikler ise bu sağlıklı bakteriler için besin olarak kullanılıyor. Bu besinler, bebeklerin tek başına sindiremeyeceği lif ağırlıklı besinlerdir ve bağırsaktaki yararlı bakterileri beslerler.