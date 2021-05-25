Polen alerjisi nedir, ne zaman olur, nasıl geçer? Polen alerjisine iyi gelen evde tedavi yöntemleri
Polen, aynı türden bitkilerin döllenmesi için ağaçlar, çiçekler, otlar ve yabani otlar tarafından üretilen çok ince bir tozdur. Polen alerjisine saman nezlesi veya alerjik rinit de denir. Bahar aylarında sıklıkla pek çoğumuzun rastladığı polen alerjisi, neden olur, nasıl geçer? İşte Polen alerjisine iyi gelen evde tedavi yöntemleri
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Bağışıklık sistemi normalde vücudu, hastalıkları önlemek için virüsler ve bakterilere karşı korur. Ancak polen alerjisi olan kişilerde, bağışıklık sistemi yanlışlıkla zararsız poleni tehlikeli bir davetsiz misafir olarak tanımlar. Polene karşı savaşmak için kimyasallar üretmeye başlar.
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Polen alerjisi nasıl anlaşılır?
Bu, alerjik reaksiyon olarak bilinir ve buna neden olan spesifik polen türü, alerjen olarak bilinir. Reaksiyon, aşağıdakiler gibi çok sayıda rahatsız edici semptomlara yol açar:
Hapşırma
Burun tıkanıklığı
Gözlerde sulanma
Bazı insanlar yıl boyunca polen alerjisine sahipken, diğerleri sadece yılın belirli zamanlarında polen alerjisine sahiptir. Örneğin, huş ağacı polenine duyarlı kişiler genellikle huş ağaçlarının çiçek açtığı ilkbaharda artan semptomlara sahiptir.
Alerjinin geliştikten sonra kaybolması pek olası değildir. Ancak semptomlar ilaçlar ve alerji iğneleri ile tedavi edilebilir.
Bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, polen alerjileriyle ilişkili semptomları hafifletmeye de yardımcı olabilir.
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Polen alerjisinin belirtileri nelerdir?
Polen alerjisi belirtileri çoğunlukla şu şekildedir:
Burun tıkanıklığı
Yüz ağrısına neden olabilen sinüs basıncı
Burun akıntısı
Kaşıntılı sulu gözler
Boğaz kuruluğu
Öksürük
Göz altında şişlik, mavimsi renkli cilt
Tat veya koku alma sorunu
Artan astım reaksiyonları
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Polen alerjisi nasıl tedavi edilir?
Diğer alerjilerde olduğu gibi, en iyi tedavi alerjenden kaçınmaktır. Ancak polenden kaçınmak çok zordur.
Polene maruz kalmanızı şu yollarla en aza indirgeyebilirsiniz:
Kuru ve rüzgarlı günlerde içeride kalmak
Bahar sezonunda bahçe işleriyle ilgilenmemek
Polen sayısı yüksek olduğunda maske takmak
Polen sayısı yüksek olduğunda kapıları ve pencereleri kapatmak
Eğer bahar alerjisi sorununuz tüm bu önlemlere rağmen hafiflemiyorsa mutlaka bir uzmana danışmalı ve doktorunuzun sunduğu tedavi yöntemlerinden birini uygulamalısınız.
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Polen alerjisine ne iyi gelir?
Evde bazı önlemler alarak polen alerjisi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu yöntemlerin en önemlileri;
Burun akıntısını tuzlu su karışımı ile temizlemek
Yıkanan kıyafetleri dışarıda kurutmamak
Arabalarda ve evlerde klima kullanmak
Taşınabilir, yüksek verimli bir partikül hava (HEPA) filtresi veya nem alma cihazı kullanmak
HEPA filtreli bir elektrikli süpürge ile düzenli olarak süpürme
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Polen alerjisine evde tedavi yöntemleri
Nane çayı
Hem içerdiği uçucu yağların ferahlatıcı etkisi hem de anti inflamatuar özellikleriyle nane çayı bahar alerjisine en iyi gelir.
Yeşil çay
Yeşil çay vücudunuzu zararlı maddelere karşı korur, bahar alerjisinin verdiği yorgunluk ve bitkinlik hissini de üzerinizden atmanızı, kendinizi daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar.
Zencefil
Antihistaminik özellikler gösterdiği için bahar alerjisine karşı çok etkili olan isimlerden bir diğeri de zencefildir.
Zerdeçal
Güçlü antioksidan özellikler gösteren zerdeçalı öksürük, balgam gibi kış hastalıklarının yanında polen alerjisine de iyi gelir.
Tuzlu su
Tuzlu su ile gargara ya da burun temizliği yapmak da iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olur. Tuzlu suyu 1 su bardağı temiz suyun içine 1 çay kaşığı tuz ilave edip çalkalayarak hazırlayabilirsiniz.
Çörek otu
İçeriğinde bolca E vitamini ve biyotin bulunan çörek otu güçlü antioksidan etkiler gösterdiğinden bahar alerjisine en iyi gelen doğal malzemelerden birdir.
Elma sirkesi
Elma sirkesi, bahar alerjisi nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı ve boğazda oluşan rahatsızlıklardan sizi kurtarma konusunda etkili bir yöntem. Bir bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ve biraz limon suyu ilave edip karıştırıp içerek bahar alerjisinin hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.