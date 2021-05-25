Polen alerjisi nedir, ne zaman olur, nasıl geçer? Polen alerjisine iyi gelen evde tedavi yöntemleri

Polen alerjisine evde tedavi yöntemleri Nane çayı



Hem içerdiği uçucu yağların ferahlatıcı etkisi hem de anti inflamatuar özellikleriyle nane çayı bahar alerjisine en iyi gelir.



Yeşil çay



Yeşil çay vücudunuzu zararlı maddelere karşı korur, bahar alerjisinin verdiği yorgunluk ve bitkinlik hissini de üzerinizden atmanızı, kendinizi daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar.



Zencefil



Antihistaminik özellikler gösterdiği için bahar alerjisine karşı çok etkili olan isimlerden bir diğeri de zencefildir.



Zerdeçal



Güçlü antioksidan özellikler gösteren zerdeçalı öksürük, balgam gibi kış hastalıklarının yanında polen alerjisine de iyi gelir.



Tuzlu su



Tuzlu su ile gargara ya da burun temizliği yapmak da iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olur. Tuzlu suyu 1 su bardağı temiz suyun içine 1 çay kaşığı tuz ilave edip çalkalayarak hazırlayabilirsiniz.



Çörek otu



İçeriğinde bolca E vitamini ve biyotin bulunan çörek otu güçlü antioksidan etkiler gösterdiğinden bahar alerjisine en iyi gelen doğal malzemelerden birdir.



Elma sirkesi



Elma sirkesi, bahar alerjisi nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı ve boğazda oluşan rahatsızlıklardan sizi kurtarma konusunda etkili bir yöntem. Bir bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ve biraz limon suyu ilave edip karıştırıp içerek bahar alerjisinin hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.