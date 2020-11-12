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Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 17:43 | 

Pişirmeden önce bu detaya dikkat! Nohudun gaz yapmaması için...

Kuru fasulyeden sonra pilavın en yakın dostu nohudun aslında leblebi şeklinde tüketildiğinde de çok yararlı olduğunu biliyor muydunuz?

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Kuru fasulyeden sonra pilavın en yakın dostu nohudun aslında leblebi şeklinde tüketildiğinde de çok yararlı olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu; nohudun yararlarını sıraladı, gaz yapmaması için nasıl pişirilmesi gerektiğinden bahsetti.

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En çok protein, kalsiyum, çinko, magnezyum, demir mineralleri içeren tahıllardandır.

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Nohut tanelerinin dış kısımları, yüksek miktarda kalp damar sağlığını koruyan, kolesterol düşüren ve özellikle kan şekerini düzenleyen posa içerir. Özellikle kalp damar sağlığı problemi yaşayanlar ve diyabet hastalarının sofrasından eksik etmemesi gerekir.

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İç kısımları nişasta içerdiği halde dış kısımlarının posalı olması nişastanın kana karışmasını yavaşlatarak sağlıklı beslenmeye yardımcı olur.

Doymamış yağ asitleri içerir.

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Dış kabuğu sindirilemeyen posalar (fitat ve tanenler) içerdiği için kalsiyum ve demir emilimi düşüktür.

Doğru pişirilir, yeterli miktarda ıslatılırsa fitat ve tanenlerin etkisi kaybolarak demir ve kalsiyum bağlayıcı etkisini kaybeder.

Etli ya da etsiz yemekleri yapılabilir.

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Etli ya da etsiz yemekleri yapılabilir. En yüksek proteinden yararlanıldığı şekli, diğer tahıllarla birlikte pişirildiğindedir.

7Nohudun gaz yapmasını engellemek için…
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Nohudun gaz yapmasını engellemek için…

Pişirirken oda ısısında 8 saat ıslatılmalıdır. Sıcak suyla ıslatırsanız bu süre kısalır.

Islatma suyunda şişince dış kabukları ayrıldığı için gaz yapma etkisini kaybeder.

Baklagilleri çiğ tüketmeye çalışırsanız emilimini engelleyen enzimler nedeniyle gaz problemi yaşayabilirsiniz. İyi pişirmeyle bu özelliği gider.

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Çok yüksek ısıda uzun süre pişirirseniz protein kayıpları olur.

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Kesinlikle pişirme suyunu atmayın. B grubu vitaminler ve mineral kaybına neden olur.

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