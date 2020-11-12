Pişirmeden önce bu detaya dikkat! Nohudun gaz yapmaması için...

Kuru fasulyeden sonra pilavın en yakın dostu nohudun aslında leblebi şeklinde tüketildiğinde de çok yararlı olduğunu biliyor muydunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu; nohudun yararlarını sıraladı, gaz yapmaması için nasıl pişirilmesi gerektiğinden bahsetti.