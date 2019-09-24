Her yörede değişik bir ismi olan pişinin en bilindik diğer ismi de hamur kızartmasıdır. Peki, kahvaltıların vazgeçilmezi pişi nasıl yapılır? Lezzetli pişi yapmanın sırları nelerdir?1 adet yumurta1 çay bardağı süt3 su bardağı unYarım çay bardağı zeytinyağıYarım çay kaşığı şeker1 çay kaşığı tuz1 adet kabartma tozuKızartmak için sıvı yağDerin bir kabın içinde ya da tezgahta zeytinyağı, süt, yumurta, şeker, tuz, un ve kabartma tozunu iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.Unu yavaş yavaş ekleyin ki kıvamını kolay bir şekilde ayarlayın.Hamuru en az yarım saat dinlendirin.Dinlenmiş hamuru 2-3 dakika kadar tekrar yoğurun. Merdane ile hamuru açıp elinizle ya da bardak ile hamura istediğiniz şekli verin.Yağı içine çekmesin diye tavada yağı iyice kızdırdıktan sonra hamurları atın ve kızartın.Çok yağlı olmaması için kızartmadan önce şekil verdiğiniz hamurları una bulayabilirsiniz.İki tarafını da üstü pembeleşinceye kadar kızartın. Dilerseniz içine krem peynir ya da krem çikolata sürüp servis edebilirsiniz.