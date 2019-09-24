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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Pişi nasıl yapılır?

Her yörede değişik bir ismi olan pişinin en bilindik diğer ismi de hamur kızartmasıdır. Peki, kahvaltıların vazgeçilmezi pişi nasıl yapılır? Lezzetli pişi yapmanın sırları nelerdir?

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1
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Her yörede değişik bir ismi olan pişinin en bilindik diğer ismi de hamur kızartmasıdır. Peki, kahvaltıların vazgeçilmezi pişi nasıl yapılır? Lezzetli pişi yapmanın sırları nelerdir?

2Malzemeler
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Malzemeler



1 adet yumurta
1 çay bardağı süt
3 su bardağı un
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 adet kabartma tozu
Kızartmak için sıvı yağ

3
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Derin bir kabın içinde ya da tezgahta zeytinyağı, süt, yumurta, şeker, tuz, un ve kabartma tozunu iyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin.

4
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Unu yavaş yavaş ekleyin ki kıvamını kolay bir şekilde ayarlayın.

5
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Hamuru en az yarım saat dinlendirin.

6
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Dinlenmiş hamuru 2-3 dakika kadar tekrar yoğurun.

7
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Merdane ile hamuru açıp elinizle ya da bardak ile hamura istediğiniz şekli verin.

8
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Yağı içine çekmesin diye tavada yağı iyice kızdırdıktan sonra hamurları atın ve kızartın.

9
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Çok yağlı olmaması için kızartmadan önce şekil verdiğiniz hamurları una bulayabilirsiniz.

10
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İki tarafını da üstü pembeleşinceye kadar kızartın. Dilerseniz içine krem peynir ya da krem çikolata sürüp servis edebilirsiniz.

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