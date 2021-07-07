Pirincin daha önce duymadığınız farklı kullanım alanları
Pirinç, genellikle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak pirincin içeriğindeki doğal nişasta sayesinde güzellik ürünlerinden el işi sanatlarına kadar pek çok alanda kullanılabileceğini biliyor muydunuz? İşte pirincin daha önce duymadığınız farklı kullanım alanları.
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1
Pirinç, gıda olarak kullanılmasının yanında pek çok faydaları olan bir bakliyat. Pirinç, cildinizin parlamasına yardımcı olabilir, pasta kabuklarınız mükemmel şekilde ortaya çıkabilir ve hatta belki de pahalı elektronik cihazlarınızı kurtarabilir. Nasıl mı? İşte pirinçle neler yapabileceğinizin cevabı…
2
Yüz pudrası yapmak için pirinç kullanılabilir
Pirinç bazlı kozmetikler Japonya'da çok popülerdir ve cilt bakım bileşeni olarak kullanılan pirinç tozunun cildinize tamamen doğal bir ışıltı kazandırabilmesinin elbette bir nedeni vardır. Pirinç tozunu ayrıca evinizde de elde edebilirsiniz. Bunun için pirinci önce 30 dakika dondurucuya koyun ve ardından blender’dan geçirmeniz yeterli olacaktır.
3
Pirinç tozunu bu şekilde yüz pudrası olarak kullanabilir veya biraz bal ve macun kıvamına gelene kadar sütle karıştırarak yüz maskesi yapmak için kullanabilirsiniz. Karışımı yüzünüze uygulayın, ardından ılık suyla durulamadan önce maskeyi 15 dakika bekletin. Hazırladığınız pirinç maskesi gözenekleri sıkılaştırmaya, cildi nazikçe peeling yapmaya ve fazla yağı emmeye yardımcı olabilir.
4
Pişmiş pirinç de cildiniz için harika
Sadece pirinç tozu değil, pirinç suyu da harika bir yüz temizleyicisidir. Pirinç suyunu yapmak için ; ya bir ölçü pirinci 3 ölçü suda 5 dakika kaynatın ya da pirinci birkaç saat pişirmeden suda bekletin. Yarım bardak suyu süzün ve saçlarınızda da kullanabileceğiniz bakım ürününüz hazır!
5
Kalan suyu dökmek yerine, pirinci yumuşayana kadar pişirin. Püre haline getirdiğiniz pirincinizi tülbentten veya ince gözenekli bir süzgeçten süzün. Ortaya çıkan jel benzeri yarı sıvı, tek başına veya E vitamini veya kuşburnu yağı gibi ilave malzemelerle harika bir yüz maskesi yapabilirsiniz. Süzgeçte kalan pirinç yüz peelingi yapmak için de kullanılabilir. Her iki yemek kaşığı pişmiş pirinç için iki yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı badem yağı ve bir papatya veya yeşil çay poşetinin içindekileri karıştırın. Yüzünüzü nemlendirin, ardından bu karışımı nazik bir temizleme ürünü olarak kullanın.
6
Ağrılarınız için yastık olarak kullanın
Kas ağrılarınız, kramplarınız veya gerilim tipi baş ağrınız olursa, elinizin altında soğuk bir paket bulundurmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu bilirsiniz. Uykuya dalmanıza yardımcı olması için kokulu bir lavanta yastığı da kullanmış olabilirsiniz. Biraz dikiş yapmayı biliyorsanız, kendi termal yastığınızı kolayca yapabilirsiniz.
Pirinç dolgulu bir yastık yapmak için eski bir yastık kılıfını nasıl yeniden kullanabileceğinizi gösterir. Yaklaşık 12 genişliğinde ve 20 uzunluğunda bir kumaş hazırlamak için yastık kılıfını kesin, ardından zarfı dörde bölmek için ortadan dikin. Bu cepleri pirinçle doldurun. Cep başına yaklaşık 2 buçuk bardak alır, istenirse uçucu yağlar veya bu bir uyku yastığı olacaksa kuru lavanta tomurcukları ekleyin. Cepleri kapatın ve kullanışlı yastığınız hazır. Yastığınızı mikrodalgada ısıtılabilir veya dondurucuda soğutabilirsiniz.
7
Pirinç, el sanatları için harikadır
Pirinç, anaokulu ve kreşlerin olmazsa olmazdır. Gökkuşağıyla boyanmış pirinç, mükemmel bir duyusal deneyim sağlayabilir ve çiğ pirinç, teneke kutuları, plastik şişeleri, karton tüpleri veya kağıt torbaları marakas, yağmur çubukları ve benzeri eğitici el sanatları yapmak için kullanılabilir. Pirinç, doldurulmuş oyuncaklar yapmak ve dokulu resimler için kullanabilir. Ayrıca kum sanatına daha az dağınık bir alternatif oluşturmak için kavanozları boyalı pirinç katmanlarıyla doldurabilirsiniz.
8
Pirinç, ıslak elektronikleri bile canlandırabilir
Cep telefonunuz eğer suya düşerse, endişe etmeyin. Telefonunuzu sudan hemen çıkardıktan sonra içini mümkün olduğunca yumuşak bir bezle kurutursanız ve telefonu bir kase pirinç içine gömün. Pirinç sayesinde ıslanmış bir telefonun bile kurtarılabilir. Bunun işe yaramasının nedeni, pirincin bir kurutucu görevi görmesi, yani nemi emmesidir.