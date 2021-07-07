Pirincin daha önce duymadığınız farklı kullanım alanları

Ağrılarınız için yastık olarak kullanın Kas ağrılarınız, kramplarınız veya gerilim tipi baş ağrınız olursa, elinizin altında soğuk bir paket bulundurmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu bilirsiniz. Uykuya dalmanıza yardımcı olması için kokulu bir lavanta yastığı da kullanmış olabilirsiniz. Biraz dikiş yapmayı biliyorsanız, kendi termal yastığınızı kolayca yapabilirsiniz.



Pirinç dolgulu bir yastık yapmak için eski bir yastık kılıfını nasıl yeniden kullanabileceğinizi gösterir. Yaklaşık 12 genişliğinde ve 20 uzunluğunda bir kumaş hazırlamak için yastık kılıfını kesin, ardından zarfı dörde bölmek için ortadan dikin. Bu cepleri pirinçle doldurun. Cep başına yaklaşık 2 buçuk bardak alır, istenirse uçucu yağlar veya bu bir uyku yastığı olacaksa kuru lavanta tomurcukları ekleyin. Cepleri kapatın ve kullanışlı yastığınız hazır. Yastığınızı mikrodalgada ısıtılabilir veya dondurucuda soğutabilirsiniz.